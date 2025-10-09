Biedronka otvára v Leviciach svoju najväčšiu predajňu, zákazníkov privíta bohatým programom - FOTO

Biedronka pokračuje v rozširovaní svojej siete a vo štvrtok otvára svoju deviatu predajňu na Slovensku, tentoraz v Leviciach. Nová predajňa s najväčšou predajnou plochou 960 m² ponúkne široký sortiment čerstvých potravín, drogérie, spotrebného tovaru a lahôdok z rôznych kútov sveta, pričom nezabúda na nadštandardný podiel produktov od slovenských výrobcov.
Otvorenie predajne na adrese A. Sládkoviča 2051/24 je sprevádzané bohatým programom vrátane ochutnávok pripravených lokálnymi food-influencermi, kolieska šťastia s možnosťou vytočiť produkty, veselých maskotov a hudby od DJ-a. Predajňa je navrhnutá pre maximálne pohodlie zákazníkov, disponuje štyrmi samoobslužnými a tromi klasickými pokladňami, zálohomatom na výkup obalov, rezačkou chleba a skenerom cien.
Novootvorená Biedronka vytvorí 19 nových pracovných miest a zákazníci môžu využiť aj lokálne parkovisko v nákupnom centre. Predajňa bude otvorená denne od 7:00 do 21:00, v nedeľu od 8:00 do 20:00.