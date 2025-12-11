Slovenské obchodné siete budú ponúkať domáce vajcia zo všetkých foriem chovov, odmietajú ich nahradiť produkciou z dovozu

Slovenskí spotrebitelia pri kúpe vajec jednoznačne preferujú domácu produkciu, čo reflektujú aj obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR. Tieto siete, ktoré zahŕňajú COOP Jednotu, CBA a Labaš, plánujú aj po 1. januári 2026 naďalej ponúkať na svojich pultoch slovenské vajcia zo všetkých foriem chovov.
Zväz obchodu SR odmieta nasledovať zahraničné siete, ktoré plánujú ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu od začiatku roka 2026. Táto pozícia vyjadruje ústretovosť domácim producentom, ktorí postupne modernizujú chovy, avšak čelia finančným obmedzeniam.
Podpora humánnejších chovov je dôležitá
Prezident Zväzu obchodu SR, Filip Kasana, zdôraznil, že podpora humánnejších chovov je dôležitá, no rovnako významná je udržateľnosť domácej produkcie, potravinová sebestačnosť a zdravotná bezpečnosť potravín. Slováci vnímajú slovenské vajcia ako záruku čerstvosti a kvality.
Trh so slepačími vajcami na Slovensku prechádza výraznými zmenami, spotrebitelia môžu očakávať nárast cien
Európska a slovenská legislatíva zatiaľ nezakazuje chov nosníc v obohatených klietkach. Takýto spôsob chovu dominuje aj v susedných krajinách, ako Poľsko a Maďarsko. Dovoz vajec zo zahraničia však zvyšuje uhlíkovú stopu z dôvodu náročnejšej logistiky, čo ovplyvňuje environmentálne aspekty udržateľnosti.
Podstielkový chov je ekonomicky náročnejší
Momentálne približne 50 % slovenskej produkcie vajec pochádza z obohatených klietok. Kasana poukázal, že krmivo pre nosnice v klietkovom aj podstielkovom chove je rovnaké, čo výrazne ovplyvňuje kvalitu vajec. Rekonštrukcia chovov smerom k podstielkovému systému pokračuje, no finančné limity spomaľujú tento proces.
Slováci súhlasia so zákazom klietkového chovu, za vajcia z lepších podmienok sú ochotní si priplatiť
Zväz obchodu považuje za nesprávne ohrozovať domácich producentov ukončením odberu ich produkcie, čo by nastalo nahradením slovenských vajec dovozom. Podstielkový chov je totiž ekonomicky náročnejší a vedie k vyšším cenám vajec v obchodoch.
Filip Kasana uzavrel, že slovenské obchodné siete naďalej podporujú domácu produkciu vajec zo všetkých foriem chovov, ktorá bude dostupná spotrebiteľom aj po 1. januári 2026.