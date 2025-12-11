Slováci si za vianočné pečenie opäť priplatia, výrazne zdraželi tri kľúčové ingrediencie

Vianočné pečenie bude tento rok drahšie. Upozornil na to analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík. Spresnil, že modelový nákupný košík základných surovín na pečenie, ktorý v októbri minulého roku stál 28,04 eura, vychádza tento rok na 29,40 eura. Vianočné pečenie teda zdraželo o 4,85 percenta, čo je mierne nad aktuálnou potravinovou infláciou, ktorá je približne na úrovni 3,5 percenta.
Analytik vysvetlil, že za zdražením surovín na vianočné pečenie nie je len samotná cenová inflácia v potravinách, ale aj nové vládne opatrenia. „Do cien sa postupne premieta najmä daň z cukru, transakčná daň a zvýšenie DPH na vybrané potraviny. Tieto zmeny najviac zasahujú výrobky s vyšším obsahom cukru, ktoré v typickom vianočnom pečení zohrávajú významnú úlohu, a to od čokolády a kakaa až po kondenzované mlieko či džemy,” doplnil Bajzík.
Ktoré ingrediencie zdraželi najviac?
Najvýraznejší rast pritom zaznamenali pri troch kľúčových ingredienciách. Napríklad kondenzované mlieko Salko zdraželo oproti minulému roku až o 57,8 percenta. Čokoláda na varenie medziročne zdražela o 37,5 percenta a kakaový prášok o 36,6 percenta.
Mikuláš je tento rok drahší a stúpli aj ceny ovocia, najväčšou ranou pre peňaženky však bude čokoláda
Podľa analytika najmä pri čokoláde a kakaovom prášku je vidno kombinovaný efekt viacerých faktorov. Jedným je cukrová daň, ktorá zdražuje sladké výrobky, a súčasne je to aj vývoj burzových cien kakaa a cukru, ktoré sa premietajú do regionálnych cien v obchodoch.
Niektoré položky však zlacneli
Analytik doplnil, že sa však nájdu aj položky, ktoré oproti minulému roku zlacneli. Najväčší pokles je viditeľný pri čerstvom masle. Jeho cena klesla o 22,46 percenta. O 12,38 percenta zlacnel aj med a o 5,06 percenta aj lístkové cesto.
Ceny kakaa sa prudko prepadli, lacnejšiu čokoládu však pred sviatkami nečakajte, upozorňuje analytik
„Časť mliečnych výrobkov, vrátane masla, ťaží z normalizácie situácie po energetickej kríze a napätí v dodávateľských reťazcoch z minulých rokov. Pri mede a lístkovom ceste môže úlohu zohrávať aj silnejšia konkurencia medzi výrobcami a obchodnými reťazcami, ako aj akciové ponuky v predvianočnom období,“ spresnil analytik.
Napriek tomu však podľa jeho slov platí, že efekt drahších sladkých a spracovaných produktov prevažuje a vianočné pečenie tak bude pre tento rok drahšie. „Nejde síce o dramatický cenový šok, no pre mnohé rodiny to znamená, že za rovnaké vianočné dobroty si opäť priplatia,“ uzavrel Bajzík.