Pekári varujú pred rekordným rastom minimálnej mzdy, ceny chleba a pečiva môžu čoskoro stúpnuť

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na historicky vysoký rast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia, ktoré vytvárajú značný tlak na výrobné náklady pekárskych produktov na prelome rokov. V tejto súvislosti vyzýva štát, aby rozšíril rozsah výrobkov, pri ktorých bude prísnejšie monitorovať obchodné prirážky a ceny v maloobchodnej sieti.
Ceny pečiva s prirážkami až 250 %
Podľa predsedu predstavenstva SZPCC Milana Lapšanského sú neakceptovateľné situácie, kedy ceny pekárskych výrobkov na pultoch zahŕňajú obchodné prirážky až do výšky 250 %. Zdôrazňuje, že štát by mal mať aktuálne a presné informácie o spotrebiteľských cenách potravín, aby vedel správne posúdiť rozdelenie nákladov a zasiahnuť, ak by obchodníci zneužívali situáciu. Rast minimálnej mzdy a ďalšie opatrenia totiž zvýšia náklady výrobcov chleba, pečiva a koláčov približne o viac ako 10 %.
Ukrajinská pšenica zaplavila Európu, slovenskí mlynári upozorňujú na extrémny tlak na ceny múky
Zákon o cenách (č. 18/1996 Z. z.) udeľuje štátnym orgánom, ako Ministerstvu financií SR, Slovenskej obchodnej inšpekcii a daňovým úradom, právomoc vykonávať kontrolu cenovej disciplíny a v prípade porušenia ukladať sankcie až do výšky jedného milióna eur. V krízových situáciách môže štát stanoviť maximálne ceny a obmedziť zisky z predaja základných potravín.
Pekári volajú po zásahu štátu
Milan Lapšanský tiež upozorňuje, že pre zamedzenie krachu domáceho potravinárstva a nezvládnutie situácie s cenami je nevyhnutný aktívny zásah štátu, ktorý by mal nefungujúci trh regulovať namiesto pasívneho prihliadania na rastúci dovoz. SZPCC spolu s ďalšími potravinárskymi organizáciami pripravuje návrh nefinančných nástrojov na podporu domácej produkcie a zvýšenie spotreby lokálnych potravín.
Slovenskí pekári upozorňujú na zvýšenie minimálnej mzdy, ceny výrobkov porastú takmer o desatinu
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje vyše 520 členov vrátane malých živnostníkov i veľkých pekární naprieč Slovenskom. Členovia zväzu zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov a cestovín v krajine a zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.