Olivová vojna medzi Bruselom a Washingtonom. Európa môže potrestať USA

Svetová obchodná organizácia (WTO) rozhodla, že Európska únia môže uvaliť protiopatrenia v hodnote až 13,64 milióna dolárov ročne na kompenzáciu amerických ciel uvalených na španielske olivy. Rozhodnutie bolo prijaté v stredu arbitrážnym panelom WTO.
EÚ môže požiadať o povolenie od Rady pre riešenie sporov WTO na pozastavenie koncesií alebo iných záväzkov do výšky uvedenej sumy, ktorá môže byť upravená o infláciu. Táto suma je však výrazne nižšia ako 35 miliónov dolárov ročne, o ktoré EÚ pôvodne žiadala.
USA nemajú možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu. Teraz je na Bruseli, či protiopatrenia uplatní formou ciel na dovoz amerických produktov.
Spor sa začal v roku 2018, keď americká administratíva počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa uvalila dodatočné clá na španielske olivy, ktoré považovala za subvencované a predávané na americkom trhu pod cenou.
Európska komisia podala sťažnosť na WTO, ktorá v roku 2021 rozhodla, že clá porušujú medzinárodné obchodné pravidlá a vyzvala USA na nápravu. USA sa proti rozhodnutiu neodvolali, no EÚ nesúhlasila s ich opatreniami a požiadala o ďalšie hodnotenie, ktoré v roku 2024 potvrdilo, že USA neplnia odporúčania WTO. EÚ následne v novembri 2024 požiadala o povolenie na uvalenie protiopatrení.