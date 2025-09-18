Slovenskí pekári upozorňujú na zvýšenie minimálnej mzdy, ceny výrobkov porastú takmer o desatinu

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje, že historický rast minimálnej mzdy v roku 2026 o 12,13 % na 915 eur spôsobí nárast odbytových cien pekárskych výrobkov o takmer desatinu. Konsolidačný balíček, ktorý má za cieľ znížiť zadlženie krajiny, ovplyvní aj tento sektor, ktorý zamestnáva viac ako štvrtinu pracovníkov slovenského potravinárstva.
Predseda SZPCC Milan Lapšanský zdôraznil, že konsolidácia je nevyhnutná, no štát a samospráva by mali začať šetriť na fixných výdavkoch, vrátane znižovania počtu zamestnancov. Zväz dlhodobo ponúka konkrétne návrhy na zlepšenie situácie v potravinárskom sektore, ktoré by mohli zvýšiť tvorbu pridanej hodnoty na Slovensku a zároveň nezhoršiť podnikateľské prostredie.
Lapšanský vyzval politikov na väčšiu spoluprácu s profesijnými zväzmi a odborníkmi z praxe. Podpora umiestňovania slovenských výrobkov na trh by mohla pomôcť vyhnúť sa rastu cien. Zvýšenie minimálnej mzdy zároveň extrémne zvýši príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré tvoria viac ako štyri pätiny pracovného času v sektore.
Napriek rastu cien SZPCC neočakáva výrazný pokles predaja, keďže klesajúca kúpyschopnosť spotrebiteľov by mohla viesť k zníženiu predaja v zahraničných reťazcoch.