Bernolákovo má nový park pre všetky generácie, vznikol vďaka projektu Čistinka od Lidla – FOTO

V Bernolákove v okrese Senec pribudol nový zelený park pre všetky generácie. Obec sa stala jedným z piatich víťazov tretieho ročníka projektu Čistinka od diskontného reťazca Lidl. V online hlasovaní získalo Bernolákovo viac ako 36-tisíc hlasov, vďaka ktorým tu pribudol nový multifunkčný park, ktorý otvorili uplynulý víkend. Otvorenie sa uskutočnilo za sprievodného programu s účasťou známych športovcov.
„Nový park bol navrhnutý s dôrazom na prírodu, pohyb a komunitný život – aby prinášal radosť všetkým generáciám,“ priblížila spoločnosť. Deti tu nájdu moderné ihriská s hojdačkami, preliezkami a šmykľavkami, dospelí si môžu zacvičiť na vonkajšom workoutovom ihrisku a nechýba ani priestor na grilovanie a posedenie s priateľmi, či zóna oddychu s lavičkami pod stromami.
Park otvoril starosta Miroslav Turenič
Víkendové podujatie otvoril starosta Bernolákova Miroslav Turenič. „Aj napriek rôznym komplikáciám sa tento projekt podarilo úspešne dotiahnuť do konca. Ubehlo už sedem rokov od chvíle, keď sme sa vďaka Nadácií Lidl mohli tešiť z nového detského ihriska. Dnes sa opäť vďaka podpore nadácie Lidl otvára ďalší významný projekt, ihrisko Čistinka, ktoré predstavuje dôležitý krok v rozvoji Bernolákova,“ uviedol starosta.
Projekt Čistinky je dlhodobou iniciatívou spoločnosti Lidl Slovenská republika, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu verejných priestranstiev a podporovať komunitný život po celom Slovensku.
Milióny hlasov v prospech zelených miest
Obyvatelia miest a obcí hlasujú za svoj park, pričom víťazné samosprávy získavajú nový priestor na oddych – financovaný a realizovaný Nadáciou Lidl. Počas troch ročníkov projektu získalo svoju Čistinku celkovo 15 miest a obcí po celom Slovensku.
„Počet hlasov sa celkovo vyšplhal na takmer 2,9 milióna, pričom najviac spomedzi 62 slovenských miest získal Veľký Meder, ktorému sa podarilo atakovať hranicu 285-tisíc,“ poznamenala spoločnosť. Najmenej hlasov na výhru stačilo mestskej časti Bratislava – Dúbravka, bolo to niečo cez 32-tisíc hlasov.