Ukrajinská pšenica zaplavila Európu, slovenskí mlynári upozorňujú na extrémny tlak na ceny múky

Združenie deklaruje, že v roku 2025 bude nakupovať pšenicu výhradne od domácich pestovateľov, čím chce zabezpečiť kvalitu a kontrolu pôvodu múky.
Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM) upozorňuje na kritickú situáciu na trhu s múkou spôsobenú nadbytkom ukrajinskej pšenice v po znovuzavedení dovozných kvót. Tento stav vyvoláva extrémny tlak na ceny múky, čo ohrozuje konkurencieschopnosť slovenských mlynov, ktoré bez štátnej podpory nedokážu konkurovať poľským a maďarským výrobcom.

Generálny sekretár SSM Milan Lapšanský uviedol, že júnové ukončenie bezcolného dovozu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny a lepšia žatva pšenice v regióne spôsobujú predzásobenie trhov a výrazný pokles cien múky. Slovenskí mlynári sa zameriavajú na spracovanie domácej pšenice, no čelia vysokým daniam, cenám energií a distribučným poplatkom, ktoré im sťažujú uplatnenie na zahraničných trhoch.

SSM deklaruje, že v roku 2025 bude nakupovať pšenicu výhradne od domácich pestovateľov, čím chce zabezpečiť kvalitu a kontrolu pôvodu múky. Združenie zároveň vyzýva štát, aby zvýšil podporu potravinárskeho sektora a zabezpečil plné pokrytie dopytu po múke zo slovenskej produkcie, čím by sa znížila závislosť od dovozu.

Slovenská spoločnosť mlynárov združuje šesť výrobcov múky a mlynských krmív z rôznych regiónov Slovenska a zamestnáva takmer 500 pracovníkov.

