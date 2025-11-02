Slovenské ovčie produkty obstáli bez jedinej listérie, kontroly však odhalili chyby v kuchyniach

Letná mimoriadna kontrolná akcia zameraná na bezpečnosť ovčieho mlieka a jeho produktov priniesla pozitívne výsledky. Úrady verejného zdravotníctva na celom území Slovenska v období od 21. júla do 31. augusta vykonali 974 kontrol v 648 zariadeniach spoločného stravovania vrátane detských zotavovacích pobytov a stravovacích zariadení v turistických lokalitách.
Cieľom bolo overiť hygienickú bezpečnosť ovčieho mlieka, syrov a ďalších výrobkov určených na priamu spotrebu, ako je bryndza, nátierky či krémy. Odborní pracovníci regionálnych úradov odobrali 115 vzoriek potravín a 383 sterov z prostredia, pracovných plôch, rúk a odevov zamestnancov na mikrobiologickú analýzu.
Výsledky testov boli priaznivé
Výsledky ukázali, že všetky vzorky potravín spĺňali mikrobiologické kritériá a neobsahovali baktériu Listeria monocytogenes. Rovnako ani v steroch z prostredia nebola listéria zistená.
Vo vzorkách z detských zotavovacích zariadení sa ovčie mlieko a výrobky z neho nenachádzali, čím sa potvrdilo dodržiavanie zákazu podávania tepelne neošetrených mliečnych produktov deťom.
Kontroly však odhalili aj viaceré nedostatky. Zo 383 sterov bolo 22 nevyhovujúcich – išlo o kontamináciu koliformnými baktériami, kvasinkami, enterobaktériami, streptokokmi, enterokokmi a mikroskopickými hubami. Nedostatky sa týkali prevažne osobnej a prevádzkovej hygieny, nevhodného skladovania potravín, nedodržania postupov HACCP, chýbajúcich dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov či skladovania potravín po dátume spotreby.
Sankcie a pokuty za porušenia
Závažnejšie zistenia viedli k uloženiu 121 opatrení a 92 blokovým pokutám v celkovej výške 13 711 eur. Regionálne úrady zároveň začali 22 správnych konaní, kde celková navrhovaná výška pokút dosahuje 8 060 eur.
Tatiana Červeňová výsledky hodnotí ako dôkaz správneho nastavenia hygienických štandardov v stravovacích prevádzkach, pričom ocenila aj úsilie zamestnancov a prevádzkovateľov. Zároveň však upozornila na potrebu neustálej kontroly.
„Výsledky potvrdili, že ovčie mlieko a výrobky z neho sú v zariadeniach spoločného stravovania spracúvané a skladované v súlade s hygienickými zásadami. Absencia listérie poukazuje na dôslednú preventívnu prácu a dodržiavanie legislatívy. Zistené nedostatky sú pripomienkou, že bezpečnosť potravín je nutné chrániť v každom kroku potravinového reťazca,“ uviedla Červeňová.
Úrady verejného zdravotníctva plánujú v kontrolách pokračovať aj v ďalšom období, aby zabezpečili vysoký štandard bezpečnosti potravín v celom sektore spoločného stravovania.