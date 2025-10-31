COOP Jednota otvorila v obci Gáň novú automatizovanú predajňu pre nonstop nákupy

Obec Gáň a jej okolie získali nový spôsob nákupov bez časových obmedzení. Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta otvorilo v Gáni svoju piatu predajňu pracujúcu v automatizovanom režime 24/7, pričom ide o celkovo dvadsiatu druhú takúto prevádzku na Slovensku. Predajňa umožňuje obyvateľom nakupovať pohodlne a kedykoľvek, čím prináša vyšší komfort najmä pre menšie komunity.
Predajňa COOP Jednota Potraviny sa nachádza v centre Gáne, obce s takmer 900 obyvateľmi. Slúži tiež zákazníkom z blízkej obce Nebojsa a pracovníkom okolitého logistického sektora. Pri rekonštrukcii došlo k úprave priestoru, výmene chladiacej a mraziacej techniky a inštalácii samoobslužnej pokladne, čím sa umožnila nonstop prevádzka vrátane zabezpečenia ozvučenia a diaľkového dohľadu strážnej služby.
Personál je v predajni prítomný od pondelka do soboty v čase 6:00 až 13:00, mimo týchto hodín prechádza predajňa do automatizovaného režimu. Zákazníci vstupujú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, ktorá generuje QR kód na otvorenie dverí. Tovar si skenujú sami a platba prebieha bezhotovostne. Funkčnosť systému dopĺňa možnosť kontaktovať pomoc strážnej služby prostredníctvom pohotovostného tlačidla.
COOP Jednota spolupracuje so spoločnosťou Mastercard, ktorá zabezpečuje bezhotovostné platobné riešenia a prispieva k rozširovaniu digitálnych služieb v regiónoch. Predajne 24/7 posúvajú digitalizáciu maloobchodu a zvyšujú dostupnosť moderných nákupných možností aj mimo veľkých miest.
COOP Jednota je najväčšou domácou maloobchodnou sieťou na Slovensku s podielom slovenských výrobkov viac ako 70 %. Systém zamestnáva viac než 14-tisíc ľudí a prevádzkuje takmer 2 000 predajní. Od založenia prvého potravného spolku v roku 1869 prináša tradičnú kvalitu aj v modernom prostredí. Viac informácií o nakupovaní 24/7 a zoznam existujúcich predajní je dostupných na https://coop.sk/sk/24-7.