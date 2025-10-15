Obchodníci nie sú príčinou potravinovej inflácie, Zväz obchodu označil obvinenia ako politickú hru

Obvinenia, že za rast cien potravín na Slovensku stoja obchodné reťazce, sa podľa najnovšej analýzy Protimonopolného úradu SR (PMÚ) nezakladajú na faktoch. V rozsiahlej ekonomickej štúdii úrad detailne preskúmal cenotvorbu v celom agropotravinárskom reťazci. Od poľnohospodárov až po obchodníkov.
Výsledky hovoria, že marže obchodníkov s potravinami počas inflačného obdobia nerástli, a teda nemožno tvrdiť, že by práve oni boli hlavnou príčinou potravinovej inflácie. Podľa PMÚ boli ceny potravín v uplynulých rokoch ovplyvnené najmä rastom cien energií, ktorý zvýšil výrobné náklady vo všetkých článkoch reťazca.
Skutočné príčiny inflácie
Mierny nárast ziskovosti sa podľa úradu objavil len u spracovateľov a výrobcov potravín, ktorí sa museli prispôsobiť zvýšeným vstupným cenám. Samotní obchodníci sa skôr snažili tlmiť tlak rastúcich cien, keďže čelili poklesu kúpnej sily obyvateľstva a tvrdému konkurenčnému boju.
„Tvrdenia o predražovaní potravín zo strany obchodných sietí nemajú oporu v exaktných dátach a zbytočne vyvolávajú negatívne emócie medzi spotrebiteľmi aj politikmi,“ uviedol prezident Zväzu obchodu SRFilip Kasana. Výsledky analýzy privítal. Dodal, že často ide o politicky motivované vyhlásenia, ktoré sa snažia odviesť pozornosť od skutočných príčin inflácie.
Konkurenčné prostredie
Analýza PMÚ zároveň potvrdzuje, že maloobchod s potravinami na Slovensku funguje vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde sa obchodné siete predbiehajú v ponuke akciových cien. Podľa Kasanu práve tlak na akciový predaj drží ceny mnohých základných potravín nižšie, než by zodpovedalo rastu nákladov.
Obchodníci podľa neho dlhodobo znižujú svoje prirážky, aby dokázali udržať zákazníka. Slovenský spotrebiteľ je veľmi citlivý na cenu a akcie tvoria v európskom porovnaní mimoriadne vysoký podiel z celkového predaja. Zväz obchodu považuje správu PMÚ za dôležitý krok k objektívnej diskusii o cenách potravín.
Citlivá téma
„Je správne, že do politicky exponovanej témy vstúpila odborná inštitúcia, ktorá prináša dáta a nie emócie,“ uviedol Kasana. Podľa neho by cieľom malo byť vytvorenie rovnováhy v potravinovej vertikále, aby sa darilo poľnohospodárom, výrobcom aj obchodníkom a na konci reťazca bol spokojný spotrebiteľ.
Téma cien potravín je dnes viac než kedykoľvek predtým ekonomicky aj spoločensky citlivá. Slovenské domácnosti čelia tlaku na čisté príjmy a štát hľadá cesty, ako zmierniť dopady inflácie. Odborníci preto varujú, že zavádzanie osobitných daní či regulácií voči obchodníkom by v konečnom dôsledku mohlo priniesť opačný efekt.