SPPK nesúhlasí s návrhom konsolidácie, varuje pred krachom výrobných odvetví aj zdražovaním potravín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyjadrila nesúhlas s predloženým návrhom konsolidácie verejných financií na rok 2026 a žiada jeho prepracovanie v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a odbornou verejnosťou.
Komora poukazuje na absenciu podrobného vyhodnotenia predchádzajúcich konsolidačných opatrení a chýbajúcu analýzu rizík a dopadov na ekonomiku Slovenska v strednodobom horizonte.
Navrhované opatrenia sú doteraz najrozsiahlejšie
SPPK upozorňuje, že navrhované opatrenia, ktoré sú najrozsiahlejšie doteraz, najviac zasiahnu zamestnávateľov, živnostníkov, SZČO, zamestnancov a spotrebiteľov, pričom agrosektor postihnú najmä zmeny v náhrade mzdy pri PN, daňová licencia pre firmy s príjmom nad 5 mil. eur, zavedenie QR platieb, reforma živností, úprava dní pracovného pokoja, zvýšenie zdravotných odvodov a minimálnych odvodov pre SZČO.
Potravinárska komora odmieta možné navýšenie DPH, zdražovanie by ohrozilo aj pracovné miesta
„Zvýšenie DPH na cukor a soľ môže viesť k ukončeniu produkcie niektorých potravín a krachu výrobných odvetví,“ varuje predseda SPPK Andrej Gajdoš. Komora tiež zdôrazňuje, že od roku 2026 sa podnikatelia v agrosektore musia vyrovnať s historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy o 12,13 %, pričom nedostanú žiadnu kompenzáciu, čo povedie k zdražovaniu potravín a zníženiu konkurencieschopnosti.
Zdražovanie potravín
Komora upozorňuje, že zdražovanie potravín zníži kúpyschopnosť obyvateľstva, čo ovplyvní spotrebu a potravinovú sebestačnosť Slovenska, a negatívne zasiahne kvalitu výživy, najmä u detí. Navrhuje preto ako minimálne opatrenie zmrazenie základu pre výpočet príplatkov za sviatky, víkendy a nočné smeny na úrovni roku 2025 na jeden rok.
Zvýšenie DPH na vybrané potraviny môže oslabiť celý priemysel, výrobcovia žiadajú vládu o iné riešenie
SPPK žiada zníženie odvodového zaťaženia zamestnávateľov v agropotravinárstve, ktoré podľa nej znižuje konkurencieschopnosť, spomaľuje technologickú inováciu a rast platov zamestnancov. Komora plánuje svoje stanovisko presadzovať prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR 16. septembra.