Zisk maloobchodných reťazcov klesol o tretinu, Tesco zaznamenalo najhorší profit za posledných desať rokov

Zisk maloobchodných reťazcov na Slovensku sa v roku 2024 prepadol o tretinu, pričom Tesco zaznamenalo najhorší čistý zisk od masívnej straty v roku 2014. Napriek tomu Terno po prvýkrát vytvorilo prevádzkový plus a nemecké reťazce Lidl a Kaufland vedú v zamestnanosti aj tvorbe zisku. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil hlavný analytik portálu FinStatPavol Suďa.
Nárast priemernej mzdy v sektore
Ako uviedol podnetom boli zverejnené informácie, že v rámci aktuálneho konsolidačného balíčka sa uvažuje aj o dodatočnom zdanení obchodných reťazcov. FinStat sa zameral na roky 2017 az 2024, pričom analyzoval 20 najväčších maloobchodných sietí, a to vrátane košického Labaša, ktorý spravuje franšízu Fresh. Analýza zahrnula aj nákupné aliancie Môj obchod a CBA.
Celkové tržby dvadsiatich analyzovaných maloobchodných reťazcov vzrástli vlani o 3,8 % na 9,5 miliardy eur, čo je najpomalší nominálny rast za osem rokov. Po očistení o infláciu však tržby reálne stagnovali alebo mierne klesali, keďže obchodná marža v stálych cenách už tri roky klesá.
Z jedného eura utŕženého za predaj tovaru zostáva maloobchodníkom menej ako 26 centov na úhradu nákladov a zisku. Priemerná mzda v sektore stúpla o 5,6 % na 1 433 eur, pričom jeden zamestnanec stojí reťazce na plate a odvodoch viac ako 24-tisíc eur ročne, no vytvára čistý zisk len okolo 5 100 eur.
Vedúca pozícia v zamestnanosti
V analyzovaných reťazcoch pracuje takmer 45-tisíc ľudí, čo je približne rovnaký počet ako v roku 2019. Tesco zaznamenalo výrazný pokles zisku, ktorý sa prepadol o 70 % na 1,5 % rentabilitu tržieb, čo je najhorší výsledok od roku 2014.
Spoločnosť navyše eviduje zvýšené odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku. Naopak, Terno dosiahlo prvý prevádzkový zisk od prevzatia skupinou J&T, hoci čistý zisk zostal v mínuse kvôli opravnej položke vo výške 2,4 milióna eur.
Nemecký tandem Lidl a Kaufland si udržuje vedúcu pozíciu v zamestnanosti a tvorbe zisku. Lidl však zaznamenal pokles čistého zisku po prvýkrát od roku 2012, najmä kvôli rastúcim nákladom na opravy, mzdy a odpisy. Kaufland znížil svoj profit najmä v dôsledku vyšších osobných nákladov.
Priemerná mzda v maloobchode
Obchodná marža reťazcov vlani vzrástla o 2,4 % na 2,4 miliardy eur, no po očistení o infláciu klesla už tretí rok po sebe a dosiahla 25,8 % z tržieb, čo je pokles o polovicu oproti rekordnému roku 2021.
Tento trend ukazuje, že reťazce brzdia rast spotrebiteľských cien tým, že neprenášajú plný cenový tlak od dodávateľov na zákazníkov. Celkový čistý zisk analyzovaných reťazcov klesol o 111 miliónov eur na 223 miliónov eur. Najväčší podiel na poklese mal Tesco, ktoré tvorí približne polovicu medziročného prepadu sektora.
Zamestnanosť v sektore sa stabilizovala na úrovni približne 45-tisíc pracovníkov, pričom nemecké reťazce Lidl a Kaufland zamestnávajú viac ako 14-tisíc ľudí, čo predstavuje takmer tretinu zamestnanosti v sektore. Priemerná mzda v maloobchodných reťazcoch však zaostáva za priemernou mzdou v národnom hospodárstve.
Odvody do štátneho rozpočtu
Napriek poklesu zisku zostáva maloobchod jedným z najväčších platiteľov dane z príjmov na Slovensku. Lidl a Kaufland vlani odviedli do štátneho rozpočtu viac ako 60 miliónov eur na dani z príjmov, čo predstavuje takmer 70 % daňových povinností celého sektora.
Analýza tiež poukazuje na to, že obchodné reťazce neprinášajú výrazné zisky z rastu spotrebiteľských cien, keďže infláciu v roku 2022 a 2023 výrazne tlmili. Rast ziskov v sektore spracovateľov potravín dokonca v posledných rokoch prekonal maloobchodné siete.