Lidl podporuje ekonomický rast Slovenska, investuje do spoločensky zodpovedných projektov a je aj významným zamestnávateľom

Lidl pôsobí na Slovensku už 21 rokov a jeho ekonomický prínos pre krajinu za obchodný rok 2024 prekročil dve miliardy eur. Podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP predstavuje 1,6 %.
Štúdia poradenskej spoločnosti Forvis Mazars potvrdzuje, že celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami Lidla dosiahla 2 038 502 203 eur.
Investície do spoločensky zodpovedných projektov
Za túto sumu by bolo možné financovať napríklad 3 400 nových elektrobusov, 2 900 trolejbusov alebo 15 500 nájomných bytov. Každé jedno euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov. Lidl už do spoločensky zodpovedných projektov preinvestoval viac ako 20 miliónov eur.
Lidl významne prispieva k rozvoju Slovenska, za 20 rokov pôsobenia preinvestoval vyše miliardu eur
Lidl je významným zamestnávateľom s viac ako 6 500 zamestnancami, prevádzkuje 175 predajní, tri distribučné centrá a centrálu, pričom je prítomný v 77 zo 79 okresov Slovenska. Za obchodný rok 2024 zaplatil na daniach viac ako 294 miliónov eur, celkovo počas pôsobenia na Slovensku odviedol takmer 3,3 miliardy eur a desaťkrát získal ocenenie Daňovník roka.
Vplyv na regióny, podniky aj domácnosti
„Našou snahou je zmapovať a informovať verejnosť, aký vplyv má naše podnikanie na slovenské regióny, podniky, domácnosti či dodávateľov,“ uviedla Kamila Klész, vedúca daňového úseku Lidl Slovenská republika.
Lidl podporuje ekonomický rast a lokálnu ekonomiku prostredníctvom rozsiahlej siete dodávateľov, pričom významnú časť tvorí investícia do ľudského kapitálu – v roku 2024 vyplatil zamestnancom na mzdových nákladoch 168 miliónov eur. Reťazec tiež významne prispieva do verejných financií, miestnych daní a podporuje tretí sektor darcami v hodnote viac ako 1,3 milióna eur.