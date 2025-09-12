Združenie pre značkové výrobky zaslalo otvorený list Rašimu, kritizuje zvýšenie DPH na vybrané potraviny

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zaslalo otvorený list predsedovi Národnej rady SRRichardovi Rašimu. V liste vyjadrilo nespokojnosť s prijatým konsolidačným balíkom na rok 2026, ktorý obsahuje zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny. Združenie upozorňuje predsedu parlamentu, že opatrenie negatívne zasiahne sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, mladé rodiny, osoby so zdravotnými znevýhodneniami a ľudí usilujúcich sa o zdravý životný štýl.
SZZV v liste kritizuje, že napriek opakovaným žiadostiam o stretnutie s ministrom financií a ministrom pôdohospodárstva SR nebolo zo strany vlády prijaté žiadne dialógové stretnutie s výrobcami a zástupcami potravinárskeho sektora.
Združenie poukazuje na to, že označenie zvýšenia DPH ako nástroja zdaňovania negatívnych externalít je zavádzajúce, keďže reálne zvýši ceny napríklad minerálnej vody bez cukru, rastlinných nápojov nahrádzajúcich mlieko, raňajkových cereálií, ovocných kapsičiek, potravín na osobitné lekárske účely a proteínových tyčiniek so zníženým obsahom cukru.
Tieto potraviny sú podľa nich dôležité pre výživu detí, pacientov so zdravotnými problémami a ľudí s potravinovými intoleranciami. Zvýšenie DPH podľa združenia ohrozí dostupnosť týchto produktov a najviac zasiahne tých, ktorí sú ekonomicky najzraniteľnejší.
SZZV apeluje na predsedu vlády, aby umožnil diskusiu o týchto problémoch a zastavil nešťastný návrh, ktorý má byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Združenie upozorňuje, že zvýšenie DPH postihne približne tretinu balených potravín a podľa štatistík Eurostatu najviac zasiahne občanov ohrozených chudobou, ktorí majú najmenšie finančné možnosti.