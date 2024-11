Voľby by tesne vyhralo Progresívne Slovensko, SNS je na tom v prieskume rovnako ako matovičovci

Ak by sa voľby konali v novembri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 22,6 percenta hlasov. Vládna strana Smer-SD by skončila tesne druhá s výsledkom 21,9 percenta.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry FOCUS pre web 360, za ktorým stojí bývalý moderátor Markízy Michal Kovačič. Tretí by bol Hlas-SD, ktorý by volilo 13,3 percenta opýtaných.

Demokrati majú 4,6 percenta

Do Národnej rady SR by sa ešte dostala Republika (8,6 percenta), strana Sloboda a Solidarita (6,7 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia (4,8 percenta), Demokrati (4,6 percenta), Slovenská národná strana (3,6 percenta), hnutie Slovensko (3,6 percenta) a Sme rodina (3,3 percenta).

Pokles vládnych strán, rast SaS

Od posledného, septembrového prieskumu, sa najviac zmenili preferencie Smeru-SD, SNS a SaS. Zatiaľ čo dve koaličné strany stratili 1,4, respektíve 1,1 percentuálneho bodu, opozičná SaS si polepšila z 5,6 percenta na aktuálnych 6,7 percenta. Zostaviť vládu by pri takomto volebnom výsledku nebolo jednoduché.

Progresívne Slovensko by získalo 43 kresiel, Smer 41, Hlas 25, Republika 16, SaS 13 a KDH 12. Smeru s Hlasom by chýbala tretia strana, aby získali potrebnú nadpolovičnú väčšinu, avšak tú by nevyskladali ani tri opozičné strany, pretože by mali spolu iba 68 kresiel. Zavážilo by tak hnutie Republika.

Agentúra FOCUS zbierala dáta v dňoch 6. – 13. novembra 2024 na vzorke 1 018 respondentov. Prieskum teda len minimálne zachytil posilu Progresívneho Slovenska v podobe bývalého prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý svoj vstup do strany ohlásil 11. novembra.