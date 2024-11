Smer už na Progresívne Slovensko stráca šesť percent. Prieskum poslal do parlamentu aj Republiku, KDH a SaS

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom prvej novembrovej dekády, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). So ziskom 25,1 percenta voličských hlasov by pred druhým Smer-SD malo náskok šesť percent.

Na treťom mieste Hlas-SD

V súčasnosti najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD získala podporu od 19,1 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.

Prieskum bol realizovaný od 7. do 11. novembra 2024 na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov. Zber dát bol ukončený v deň, keď neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok oznámil svoj vstup do PS.

Tretiu priečku v prieskume obsadila strana Hlas-SD, vo voľbách by jej svoj hlas odovzdalo 10,8 percenta voličov.

Kto by sa do parlamentu nedostal?

Do parlamentu by sa dostali ešte tri ďalšie subjekty, a to hnutie Republika, ktoré by získalo 8,7 percenta hlasov, a tiež Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS). Kresťanských demokratov by volilo 6,4 percenta respondentov a stranu SaS šesť percent účastníkov prieskumu.

Pred bránami parlamentu by ostalo hnutie Slovensko, ktoré by získalo 4,7 percenta voličských hlasov, taktiež Demokrati so 4,4 percentami a hnutie Sme rodina Borisa Kollára, ktoré by volilo 4,3 percenta opýtaných.

Do zákonodarného orgánu by sa nedostala ani Maďarská Aliancia s podporou 3,7 percenta, a pre bránami parlamentu by ostal aj v súčasnosti najmenší koaličný subjekt Slovenská národná strana, ktorú by volilo 3,3 percenta opýtaných.

V Národnej rade (NR) SR by progresívci obsadili 50 kresiel, teda tretinu zo 150 mandátov v zákonodarnom zbore. Smer by mal 38 poslancov a Hlas 21, Republika by mala 17 mandátov, KDH a SaS by mali zhodne po 12 poslaneckých kresiel.