Zamestnávatelia vyzývajú vládu na prehodnotenie konsolidačných opatrení, ohrozujú podnikateľov aj ekonomiku

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyjadrila znepokojenie nad priebehom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) a prípravou konsolidačných opatrení vlády, ktoré podľa nich prebiehajú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi. Zamestnávatelia upozorňujú, že vláda rozhoduje sama, bez odborov a zamestnávateľov, čo vedie k strate dôvery v sociálny dialóg.
RÚZ kritizuje, že sociálni partneri neboli prizvaní k príprave konsolidačných opatrení v ich tvorbe a že vláda odmietla kompromisné návrhy na šetrenie, ktoré by nezaťažovali ekonomiku. Medzi navrhovanými opatreniami sú zvýšenie daní a odvodov, vrátane dodatočného 1 % odvodu zo zdravotného poistenia, zvýšenia dane z príjmu fyzických osôb, daňových licencií, zdanenia živnostníkov a ďalších.
Negatívny dopad opatrení
Únia upozorňuje, že tri predchádzajúce konsolidačné balíky v objeme 7,4 miliardy eur neznížili deficit, ktorý zostáva na úrovni viac ako 6 miliárd eur. Opatrenia budú mať negatívny dopad na investície, zamestnávanie a ekonomický rast, čo povedie k odchodu kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.
RÚZ odhaduje, že odchod 5-tisíc kvalifikovaných zamestnancov môže spôsobiť ročnú stratu na daniach a odvodoch až 200 miliónov eur. Viceprezident RÚZ Robert Spišák upozorňuje, že strata mladých a vzdelaných ľudí predstavuje pre štát obrovskú ekonomickú a spoločenskú ranu.
Výzva na prehodnotenie konsolidácie
Zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby prehodnotila konsolidačné opatrenia, začala reálny sociálny dialóg a prestala prenášať bremeno konsolidácie na pracujúcich a podnikateľov. Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga zdôrazňuje, že je neakceptovateľné, aby tí, ktorí tvoria hodnoty a platia dane, niesli opäť zásadné bremeno konsolidácie.
RÚZ vyzýva poslancov NR SR, aby zastavili prijatie konsolidačného zákona v súčasnej podobe a vládu, aby okamžite otvorila dialóg so sociálnymi partnermi a zmenila stratégiu konsolidácie, aby sa zabránilo ďalšej stagnácii a odchodu mladých ľudí.