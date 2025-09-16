Najviac by mal konsolidovať ten, kto to zavinil. ÚMS žiada ponechanie finančných prostriedkov

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada prehodnotenie prístupu k riešeniu konsolidácie na ťarchu samosprávy a ponechanie finančných prostriedkov samospráve vo výške zákonného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Táto výška aktuálne predstavuje 55,1 %.
Najzodpovednejšia časť
Rezervu žiadajú primátorky a primátori členských miest hľadať v zásadnej redukcii výdavkov na strane štátnej správy. Zhodli sa na tom po utorkovom mimoriadnom online rokovaní Republikovej rady. Predstavitelia miest pripomínajú, že samospráva desaťročia patrí k najzodpovednejšej a najstabilnejšej časti verejnej správy.
„Rozumieme tomu, že konsolidácia je nevyhnutná, ale najviac by mal konsolidovať ten, kto to zavinil – štátna správa. Rok 2025 nebol na strane štátu rokom šetrenia a obmedzovania výdavkov, preto nemáme dôvod veriť, že rok 2026 bude iný,“ povedal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Arogancia a ignorácia
Dodal, že, konsolidačné opatrenia boli navrhnuté bez diskusie so zástupcami samosprávy, ako aj zamestnávateľov a odborov. Takýto prístup je podľa neho znakom arogancie a ignorácie potrebnej spolupráce kľúčových partnerov. Samosprávam sa podľa ÚMS už druhý rok po sebe znižuje podiel z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), ktorá je základný zdroj financovania služieb pre obyvateľov.
V súčasnom zle nastavenom systéme miestnych daní a poplatkov majú mestá podľa primátorov obmedzené možnosti pre ich zvýšenie. Spôsobilo by to ďalšiu záťaž pre obyvateľov, najmä tých menej majetných, drobných živnostníkov a podnikateľov v mestách, ktorí sú v rámci konsolidácie súčasnej vlády potrestaní najviac. Navyše, konsolidácia tak, ako bola predstavená, neponúka podľa predstaviteľov slovenských miest žiadne stimuly, ani víziu pre potrebný rozvoj Slovenska.