Zdražovanie sa nebude týkať len sladených nápojov. Daň ovplyvní cenu aj týchto produktov, sú medzi nimi aj výživové doplnky

Plánované zavedenie dane na sladené nápoje sa okrem sladených nápojov dotkne aj nápojov na báze mlieka, kakaa a kávy. Taktiež aj jogurtových a mliečnych nápojov, ako aj výživových doplnkov vo forme nápoja. Uvedený zákon zaradilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie SR.

„Navrhovaný zákon je súčasťou konsolidačných opatrení, ktoré majú zabezpečiť dodatočné príjmy štátneho rozpočtu,“ uviedlo MF SR. Podľa ministerstva sa daň nebude týkať nápojov, do ktorých nebol pridaný cukor, alebo iné sladidlo.

Štandardný fiškálny nástroj

MF SR konštatovalo, že navrhovaná daň zo sladených nealkoholických nápojov predstavuje štandardný fiškálny nástroj zavedený aj v rámci iných členských štátov Európskej únie, ktorým je možné regulovať jeho spotrebu.

Ministerstvo doplnilo, že zdanenie sladených nealkoholických nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a daň má mať charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty.

Čo všetko sa bude zdaňovať

Podľa MF SR sa bude zdaňovať všetko, čo obsahuje pridaný cukor, resp. umelé sladidlo. Pri ochutených nealko nápojov bude sadzba 15 centov za liter, resp. kilogram. Pri energetických nápojoch 30 centov za liter, pri tekutých koncentrátoch 1,05 eura za liter a pri tuhých koncentrátoch 4,3 eura na kilogram. V roku 2025 by tak malo do štátneho rozpočtu pribudnúť z tohto zdanenia navyše 85 mil. eur a v roku 2026 počítajú so sumou 117 mil. eur.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM) uviedla, že podľa dostupných informácií štát plánuje zdaniť každý liter sladeného nápoja 15 centami.

„Konečná cena pre spotrebiteľa sa môže v niektorých prípadoch zvýšiť aj o 100 %. Bežný sirup, ktorý sa dnes predáva za približne dve eurá, by budúci rok mohol stáť aj štyri. To pre niektoré kategórie nápojov a ich výrobcov môže byť likvidačné,“ dodala Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM s tým, že zavedenie dane na sladené nápoje považujeme za diskriminačné opatrenie vybranej kategórie potravín.

Diskriminačné opatrenie

Morvai doplnila, že opatrenie nevyhnutne podporí nákupy v zahraničí a tým ohrozuje stabilitu slovenských podnikov. „Selektívne zdanenie jednej kategórie potravín s obsahom cukru, či sladidiel nezníži mieru obezity, ani neprispeje k zlepšeniu stravovacích návykov.

Skúsenosti z iných krajín nám ukázali, že zdanenie vedie len k substitúcii a spotrebe nezdanených výrobkov s podobnými výživovými vlastnosťami. Kalórie prijaté zo sladených nápojov pritom predstavujú len menej ako 3 % celkového kalorického príjmu obyvateľstva, konštatovala na záver Moravi.

Podľa hovorkyne Plzeňského Prazdroja Slovensko Zdenky Huňady v prípade nealkoholických radlerov nejde o klasický sladený nápoj, ale o nápoj na prírodnej báze z nealkoholického piva.

„Nealkoholické radlery sú už teraz obmedzené reguláciou predaja iba plnoletým. Podľa nás ide zverejnené zdanenie opačným smerom,“ dodala Huňady.

MF SR navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2025.