Americký akciový trh uzavrel svoj najhorší mesiac poklesom, akcie v Ázii tiež klesli

Americký akciový trh v utorok uzavrel svoj najhorší mesiac od septembra poklesom. Na Wall Street sa odzrkadlili obavy z inflácie a vysokých úrokových sadzieb.

Tlak na infláciu

S poklesom sa utorkové obchodovanie už začalo, keďže akcie reagovali na správu, že pracovníci v USA získali počas prvých troch mesiacov roka väčšie zisky v oblasti miezd a výhod, než sa očakávalo.

To je síce dobrá správa pre nových zamestnancov a tiež je to najnovší signál silného pracovného trhu, pridáva to však na obavách, že tlak na infláciu zostane vysoký.

Index S&P 500 klesol o 1,6 percenta na 5 035,69 bodu. Priemyselný index Dow Jones si odpísal 1,5 percenta a uzavrel na úrovni 37 815,92 bodu. Technologický Nasdaq stratil 2 percentá a dosiahol hodnotu 15 657,82 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 sa znížil o 2,1 percenta na 1 973,91 bodu.

Akcie v Ázii

Akcie v Ázii tiež klesli, pričom väčšina ázijských akciových trhov bola pre sviatok zatvorená.

Hlavný japonský index Nikkei 225 v utorok oslabil o 0,4 percenta a austrálsky S&P/ASX 200 stratil 1,1 percenta.