Ficova vláda avizuje vyššie dane pre 10-tisíc najlepšie zarábajúcich, novú daň z cukru aj ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Vláda Roberta Fica uvažuje nad zavedením ďalších sadzieb pri dani z príjmov fyzických osôb s cieľom zvýšiť progresivitu zdanenia. Nové sadzby dane by sa zaviedli od roku 2025, čo by malo zvýšiť verejné príjmy o viac ako 78 miliónov eur.

Toto opatrenie by sa mohlo dotknúť približne 10-tisíc najlepšie zarábajúcich. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý vypracovalo ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického (Smer-SD).

Zdanenie sladených nápojov

Nový kabinet tiež zvažuje koncom budúceho roka zaviesť aj daň zo sladených nápojov. Zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov, teda nealkoholických nápojov s obsahom cukru a umelých sladidiel, sa očakáva v poslednom kvartáli budúceho roka.

Po vzore OECD a Európskej komisie sa má zdaňovať úroveň gramov cukrov na 100 mililitrov nápoja. „Pri projekciách možného nastavenia sadzieb je možné očakávať celoročný výnos z dane v roku 2025 takmer 100 miliónov eur,“ uvádza ministerstvo financií.

Zdanenie sladených nápojov je podľa rezortu nástroj využívaný v mnohých krajinách s cieľom znižovať výskyt obezity či ďalších neprenosných chorôb súvisiacich so stravou.

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Od roku 2026 chce vláda zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Opatrením sa má zmeniť uplatňovanie maximálneho vymeriavacieho základu z mesačnej na ročnú bázu a má sa zaviesť ročné zúčtovanie.

Zamestnanci by po novom mali platiť v rámci roka odvody do hranice maximálneho ročného vymeriavacieho základu, ktorý má nahradiť súčasný maximálny odvod stanovený na mesiac. V ďalšom roku by sa malo uskutočniť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov po vzore zdravotných odvodov.

Očakávaný výnos zo zmeny je vo výške viac ako 100 miliónov eur. „Opatrenie sa plánuje zaviesť s cieľom zamedziť daňovej optimalizácie prostredníctvom kumulácie a vyplácania vysokých odmien v jednom mesiaci,“ zdôvodnilo ministerstvo financií.

Základná sadzba dane z príjmov fyzických osôb dosahuje 19 percent. Ak osoba zarába v hrubom ročne viac ako 176,8-násobok aktuálnej sumy životného minima, na príjem presahujúci túto hranicu sa vzťahuje 25-percentná sadzba dane. V tomto roku ide o sumu 41 445,46 eura ročne, čo predstavuje 3 453,79 eura mesačne. V budúcom roku sa bude 25-percentná sadzba dane uplatňovať na príjem presahujúci 47 537,98 eura ročne, teda 3 961,50 eura mesačne.

Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov ako jeho z opatrení na ozdravenie verejných financií navrhovala aj úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Toto opatrenie sa pritom plánuje zrealizovať už od roku 2017 a zaviesť sa reálne malo už od roku 2020. Parlament však v minulosti tento krok trikrát posunul, až zavedenie ročného zúčtovania nakoniec v minulom roku zrušil.

Princípom ročného zúčtovania sociálnych odvodov je zmena uplatňovania maximálneho vymeriavacieho základu z mesačnej na ročnú bázu, čím by sa odstránila možnosť optimalizovať odvodové zaťaženie vyplácaním vysokých odmien v jednom mesiaci.

Ak by sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov zaviedlo, postihlo by približne 42-tisíc zamestnancov. Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v tomto roku dosahuje 8 477 eur, čo je sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2021.

Ak zamestnávateľ v tomto roku vyplatí zamestnancovi odmenu, ktorou v niektorom mesiaci presiahne sumu 8 477 eur, z čiastky nad 8 477 eur neplatí sociálne odvody. Pri ročnom zúčtovaní by sa pritom uplatňoval maximálny ročný vymeriavací základ 101 724 eur, teda obchádzanie platenia sociálnych odvodov jednorazovým vyplatením vysokej odmeny by sa eliminovalo.