Zrušenie dňa pracovného pokoja môže do štátneho rozpočtu priniesť 130 miliónov eur. Informoval o tom Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS s tým, že Slovensko patrí dlhodobo ku krajinám, ktoré majú najväčší počet sviatkov a dní pracovného pokoja.

Zvýšenie ponuky práce

Vláda minulý rok zrušila v rámci svojho konsolidačného balíčka jeden deň pracovného pokoja, a to Deň Ústavy SR, ktorý pripadá na 1. septembra.

Podľa prepočtov ministerstva financií a zahraničných odhadov zrušenie jedného dňa pracovného pokoja zvýši ponuku práce o 0,23 % a prinesie do rozpočtu 130 miliónov eur. Celkové HDP by podľa prepočtov mohlo v dlhodobom horizonte stúpnuť od 0,1 do 0,23 %.

Zrušenie sviatkov

Slovensko tak ako aj ostatné krajiny Európskej únie čelia zlému demografickému vývoju a každoročne klesá počet ľudí v práceschopnom veku.

Zrušenie sviatkov alebo dní pracovného pokoja je zriedkavým politickým javom, avšak v situácii zvyšujúcich sa deficitov môže byť podľa INESS zaujímavým štrukturálnym opatrením. To, či v tohtoročnom konsolidačnom balíčku bude ďalšie zrušenie dňa pracovného pokoja, je zatiaľ otázne.