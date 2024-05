Ťah Šutajom Eštokom (komentár)

Na politickej scéne sa rozohráva napínavá dráma o kreslo predsedu strany Hlas-SD. Na pódiu vidím troch vážnych kandidátov, a každý z nich má svoju vlastnú vizitku a ambície.

Denisa Saková, dáma s neochvejnou vôľou a skúsenosťami z ministerstva vnútra a teraz aj ministerstva hospodárstva, kde sa zhostila úlohy s gráciou a odhodlaním. Jej prístup k politike je ako šachová partia, kde každý ťah musí byť premyslený vopred.

Richard Raši, lekár a politik. S jeho zázemím v medicíne a skúsenosťami na postoch, ktoré si vyžadujú rozhodnosť a rýchle reakcie, by mohol byť tým, kto prinesie liek na politické choroby spoločnosti. Smeruje však do vedenia slovenského parlamentu.

A potom je tu Matúš Šutaj Eštok, muž, ktorý stál pri zrode strany a ktorý sa nebojí pustiť do práce s vyhrnutými rukávmi. Jeho meno je synonymom pre kontinuitu a pokračovanie v práci Petra Pellegriniho, čo mu dáva výhodu tzv. domáceho hráča na politickom ihrisku strany. Jeho vzdelanie a skúsenosti v právnickom svete mu dávajú pevný základ pre navigáciu v zložitých vodách legislatívy, čo je neoceniteľné pre každého, kto sa chce stať predsedom strany. Potom je tu jeho politická kariéra.

Ako bývalý poslanec a súčasný minister vnútra, má Matúš Šutaj Eštok na svojom konte viac politických kilometrov ako niektorí z nás majú na svojich autách. Jeho schopnosť prežiť v politických mútnych vodách a zároveň riadiť ministerstvo vnútra naznačuje, že má nervy z ocele a schopnosť udržať si chladnú hlavu, keď iní ju už stratili. Nehovoriac o jeho jazykových schopnostiach.

Okrem slovenčiny hovorí plynule aj anglicky a nemecky, čo znamená, že by mohol byť výrazným predstaviteľom strany aj na medzinárodnej scéne bez potreby tlmočníka. Predstavte si, že vedie rokovania s inými krajinami a nemusí sa obávať, že by jeho slová boli stratené v preklade.

Ale čo robí Matúša Šutaja Eštoka naozaj výnimočným kandidátom, je jeho schopnosť byť vždy o krok vpred. Keď ostatní politici ešte len začínajú myslieť na riešenia, on už má pripravený plán B, C a dokonca aj plán D. Táto predvídavosť by mohla byť kľúčová pre stranu, ktorá hľadá stabilné a inovatívne vedenie.

Keď sa pozrieme na politické DNA kandidátov v kontexte slovenskej politiky, výber predsedu strany je kľúčovým momentom, ktorý môže ovplyvniť smerovanie strany v nasledujúcich rokoch.

Nový predseda bude musieť čeliť mnohým výzvam, ako sú voľby, silná politická konkurencia a aktuálne dianie v spoločnosti. V tejto situácii môže Matúš Šutaj Eštok priniesť do strany novú energiu a perspektívu, ktorá pomôže strane Hlas – sociálna demokracia upevniť si pozíciu na slovenskej politickej scéne.

V politickej „reality show“ sa nájde priestor aj na prekvapenia. Kto nakoniec zasadne na trón predsedu? Bude to Saková s jej taktickou brilantnosťou, Raši s jeho chirurgicky presným myslením, alebo Šutaj-Eštok? Jedno je isté, diváci majú pred sebou zaujímavé predstavenie. A nezabudnite, v politike, ako aj v divadle, je finále vždy v rukách publika.