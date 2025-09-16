Konsolidačný balík rozdelil tripartitu. Zatiaľ čo Kamenický obhajuje jeho potrebu, partneri hovoria o „toxickom kokteile“

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR sa v utorok otvorila zásadná debata o vládnom konsolidačnom balíku, ktorý má ozdraviť verejné financie, no zároveň prináša ostré reakcie zo všetkých strán.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) obhajoval jeho potrebu s odvolaním sa na vysoký deficit, ktorý podľa neho zanechala bývalá vláda. „Potrebujeme ozdraviť verejné financie. Akonáhle začnete robiť zásadné zmeny, tak sa vám to rozpadne,“ varoval pred zásahmi do balíka.
Kamenický rokovanie označil za korektné
Kamenický priznal, že sociálni partneri jeho predstavy o konsolidácii neprijali, no rokovanie označil za korektné. Podľa neho počas diskusie zazneli aj návrhy, aby vláda zrušila energopomoc či trináste dôchodky, no kabinet chce podľa jeho slov pomáhať ľuďom.
Zároveň pripomenul, že živnostníci by mali mať nárok na lepší dôchodok, preto musia rátať so zvýšením odvodov. „Potom budú prekvapení, keď prídu na dôchodok a nebudú mať nič,“ povedal Kamenický.
„Toxický kokteil“
Na druhej strane podnikatelia a zamestnávatelia varujú pred dopadmi. Prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexander Beljajev hovorí o „toxickom kokteile“ zloženom z vysokého daňového a odvodového zaťaženia, drahých energií a nepriaznivého ekonomického prostredia.
„Skepsa u podnikateľov je značná. Príjmy rozpočtu nebudú také, ako si štát predstavuje,“ dodal. Podobne aj Republiková únia zamestnávateľov pripomenula, že konsolidácia sa nedá zvládnuť v priebehu jedného roka a vláda podľa nich „chytá mačku za chvost, keď už je na úteku„.
Ostrá nespokojnosť
Odbory vyjadrili ostrú nespokojnosť. Prezidentka Konfederácie odborových zväzovMonika Uhlerová hovorí o zlyhávajúcom sociálnom dialógu a cynickom postupe vlády. Kritizuje, že nulovú valorizáciu platov vo verejnej správe sa odbory dozvedeli až z tlačovej konferencie. Napriek dohode z kolektívneho vyjednávania. „Boli sme dohodnutí na piatich percentách pre rok 2026,“ povedala Uhlerová.
Tento konsolidačný balík prenáša najväčšie bremeno podľa jej slov na pracujúcich ľudí a opatrenia zasiahnu najmä strednú triedu. „V prepočte sa na to každý zamestnanec poskladá sumou 400 eur,“ upozornila. Podľa nej ide o ďalšie zdaňovanie práce namiesto majetku, pričom prorastové opatrenia v balíku úplne chýbajú.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení ocenila, že vláda vôbec začala s konsolidáciou. Rastislav Machunka z asociácie pripomenul, že Slovensko žije nad pomery. „Trináste dôchodky, obedy zadarmo, energopomoc. Tieto opatrenia by mali byť zrušené,“ povedal Machunka. Kriticky však vníma aj progresívne zdaňovanie.