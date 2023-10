Vytvorením participatívneho rozpočtu chcú obyvateľov vtiahnuť do diania a rozvoja mesta Prešov, tvrdí Oľha

Mesto Prešov zavádza participatívny rozpočet. Občianske aktivity z neho plánuje podporiť sumou 60-tisíc eur ročne. Podmienky participatívneho rozpočtu schválili prešovskí mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách participácie v meste Prešov.

Podpora projektov Prešovčanov

Participatívny rozpočet je nástroj na podporu všeobecne prospešných služieb. Má podporiť projekty s podielom vlastnej práce a tvorivosti obyvateľov mesta, či už jednotlivcov, alebo skupín s trvalým pobytom v Prešove.

Podľa vedúceho odboru financií Mestského úradu v Prešove Radka Lapoša týmto nástrojom chce radnica podporiť občianske aktivity v meste.

„Pôjde o finančné prostriedky určené na občianske projekty v predpokladanej výške 60-tisíc eur ročne. Tieto prostriedky budú určené pre občianske združenia, neziskové organizácie, ale zahrnuli sme medzi žiadateľov aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí budú môcť žiadať prostriedky na realizáciu rozvojových projektov vo svojom okolí,“ uviedol Lapoš.

Ako dodal primátor mesta Prešov František Oľha, vytvorením participatívneho rozpočtu chcú obyvateľov vtiahnuť do diania a rozvoja mesta.

Nástroj podieľania sa na rozvoji

„Je to akýsi nástroj, ako učiť ľudí, že majú právo a možnosť podieľať sa na rozvoji mesta. Je to veľmi dôležitý nástroj, pretože chceme, aby ľudia vedeli, že mesto je tu pre nich a nielen oni pre mesto. Sú to menšie projekty, ale naším cieľom je ukázať, že aktívni občania v jednotlivých lokalitách si vedia pripraviť vlastné projekty a s pomocou mesta ich zrealizovať,“ skonštatoval primátor.

Vyčlenené finančné prostriedky pôjdu na bežné aj kapitálové výdavky. Na oba druhy výdavkov má byť určených po 30-tisíc eur.

V rámci bežných výdavkov budú podporené projekty minimálnou sumou 1 000 eur, pri investičných projektoch pôjde o 1 700 eur. Maximom je v oboch prípadoch podpora vo výške 5 000 eur.

„Všetky tieto akcie budú musieť byť v súlade s územným plánom mesta a schválenými zámermi, a budú musieť byť odsúhlasené vedením mesta ako oprávnené projekty,“ upozornil vedúci odboru financií.

Kontrola a vyhodnotenie žiadostí

Po nadobudnutí platnosti schváleného VZN predpokladá Lapoš zverejnenie harmonogramu zavedenia participatívneho rozpočtu pre verejnosť v polovici novembra.

„Predbežne plánujeme podávanie projektov občanmi do konca januára 2024. Mesiace február a marec by mali byť určené na kontrolu a vyhodnotenie žiadostí, a očakávam, že koncom marca alebo začiatkom apríla by mohla verejnosť pristúpiť k hlasovaniu o projektoch, kde si občania mesta Prešov vyberú, ktoré projekty budú takto financované,“ uviedol Lapoš s tým, že hlasovať sa bude dať dvoma spôsobmi – fyzicky aj elektronicky.

Predpokladaný začiatok realizácie projektov by mal byť v júni budúceho roka a realizácia potrvá do jeho konca. „Podmienkou tohto projektu je, že nami navrhnuté prostriedky budú mestským zastupiteľstvom schválené ako súčasť budúcoročného rozpočtu mesta Prešov. O konečnej výške prostriedkov rozhodnú poslanci,“ dodal Lapoš.