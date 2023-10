Slovensko má verejné financie v katastrofálnom stave, podľa Kamenického bude „upratovanie“ nevyhnutné

Z finančných trhov prichádzajú čoraz horšie správy. Na to, že Slovensko má verejné financie v zlom stave, upozorňuje ministerstvo financií už niekoľko mesiacov.

Medzi najrizikovejšími krajinami

Enormný nárast deficitu a dlhu počas predchádzajúcich troch rokov spôsobili, že sa Slovensko ocitlo podľa rezortu medzi najrizikovejšími krajinami eurozóny.

Situáciu verejných financií vnímajú už aj investori. Tí sú Slovensku síce ochotní požičať, no za stále vyššie úroky. Slovensko sa napríklad pri predaji 10-ročných dlhopisov dostalo cez 4 % p. a. a zaradilo sa tak podľa ministerstva financií ku krajinám ako je Grécko, Chorvátsko, či Cyprus. Teda všetky s horším ratingom, ako má Slovensko.

Opatrenia vo verejných financiách

„Zdedili sme verejné financie v katastrofálnom stave. A nie je to len moje politické hodnotenie, ale tvrdá ekonomická realita, ktorú začíname pociťovať na rôznych úrovniach. Teraz sú to finančné trhy, no čoskoro to môže byť rating Slovenska,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Upratanie vo verejných financiách je podľa neho nevyhnutné. No zároveň doplnil, že opatrenia nemôžu ohroziť slovenskú ekonomiku a životnú úroveň obyvateľov.