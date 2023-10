Slováci chcú ísť do dôchodku ešte pred 60-tkou, o optimizmus ich však oberajú vysoké životné náklady a inflácia

Slováci chcú ísť do dôchodku už ako 59-roční. Vyplýva to z výsledkov prieskumu medzinárodnej finančnej skupiny NN. Vďaka vede, technológiám a modernej medicíne žije každá generácia o niekoľko rokov dlhšie.

Viac ako polovica opýtaných Slovákov v prieskume uviedla, že sa teší na dlhší život. Reálny predpoklad počtu dožitých rokov podľa prieskumu Slováci stanovili na 78. Ľudia žijúci na Slovensku v súvislosti s plánmi na dlhý život považujú za najkľúčovejšie zdravie a finančné zabezpečenie.

Slováci opäť na chvoste rebríčka

Finančne si podľa výsledkov medzinárodného prieskumu najviac veria Holanďania. Slováci, naopak, skončili na chvoste rebríčka. Naša spokojnosť s vlastnou finančnou situáciou je podpriemerná a až 60 % hovorí, že sa ich situácia za uplynulé obdobie zhoršila.

Takmer štvrtina Slovákov má dnes problém vyjsť s peniazmi do konca mesiaca a 15 % si dokonca potrebuje požičiavať od rodiny či priateľov. Viac ako polovica opýtaných očakáva, že peniaze ich donútia pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku.

Naša aktuálna finančná situácia ovplyvňuje i naše dôchodkové očakávania. Dve tretiny Slovákov v aktívnom veku tvrdia, že majú jasnú predstavu o tom, koľko potrebujú šetriť na dôchodok.

Finančná rezerva a obavy z nedostatku

Tretina respondentov sa výrazne obáva, že štát im nebude schopný garantovať dôchodky v čase, keď sa ich to bude týkať. Riešenie vidíme v dlhšej práci. Každý druhý opýtaný si totiž myslí, že má takú prácu, v ktorej môže pokračovať až do sedemdesiatky, ak to bude potrebné.

Na úspory sa veľmi nemôžeme spoliehať. Rezervu aspoň na tri mesiace života má podľa prieskumu aktuálne menej ako polovica z nás. Finančná rezerva pritom nie je len dôležitou súčasťou prípravy na dlhší a spokojnejší život, pomáha aj mentálnemu zdraviu. Tí, ktorí majú úspory na minimálne šesť mesiacov, hodnotia svoje duševné zdravie lepšie.

Obavy z nedostatku peňazí nám navyše bránia byť optimistami aj ohľadom budúcnosti našej krajiny. Budúcnosti Slovenska tak verí len 13 % obyvateľov. Medzinárodný priemer je pritom o 5 percentuálnych bodov vyšší, pričom najviac optimistickí sú Španieli a Turci.

Slovákov o optimizmus oberajú najmä vysoké životné náklady a inflácia. Nasledujú vojna na Ukrajine a energetická závislosť krajiny. Kým životné náklady trápia rovnako ľudí naprieč všetkými krajinami, posledných dvoch menovaných rizík sa obávame viac než ostatné národy, ktoré sa zapojili do prieskumu.