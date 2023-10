Ďalšie sprísnenie na pôde ECB nie je podľa Kažimíra vylúčené. Čakajú nás dva kľúčové míľniky

Ako sa všeobecne očakávalo, Európska centrálna banka (ECB) ponechala na svojom poslednom zasadnutí úrokové sadzby na nezmenenej úrovni.

„Stlačili pomyselné tlačidlo pauza. Potrebujeme dôkladne posúdiť rastúci vplyv našich minulých menovo-politických rozhodnutí na infláciu a hospodárstvo eurozóny. Veľká časť z nich sa ešte len premietne do reálnej ekonomiky,“ komentoval rozhodnutie ECB guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Inflačné riziká zotrvali

Všetky hlasy hovoriace o definitívnom ukončení sprísňovania si potrebujú podľa neho zachovať chladnú hlavu.

„Ešte je priskoro vyhlásiť víťazstvo a povedať, že naša práca je hotová,“ pokračoval Kažimír. On osobne by chcel, aby to bol koniec cesty, no inflačné riziká sa ešte úplne nerozptýlili a je potrebné zostať ostražitý.

„Stručne povedané, ďalšie sprísnenie by mohlo prísť, ak by prichádzajúce riziká k takémuto kroku nútili,“ vysvetlil Kažimír.

Viac povie decembrová prognóza

Bude čakať na decembrovú aktualizáciu prognózy inflácie pre celú eurozónu. Tá poskytne jasnejší obraz a môže potvrdiť, že pokles inflácie napreduje.

Guvernér NBS dúfa, že inflačné riziká súvisiace s eskaláciou tragického konfliktu na Blízkom východe sa nakoniec nenaplnia. Ekonomika eurozóny je dnes už aj bez toho vystavená kombinácii faktorov spomaľujúcich rast, ktorému sa stále nedarí nabrať poriadny dych.

Dočkáme sa monitorovacej fázy?

Decembrová prognóza je len jedným z dvoch kľúčových míľnikov, ktoré považuje Kažimír za potrebné prekonať. Marec je tým druhým. Vtedy by malo byť už jasnejšie, ako dopadlo vyjednávanie miezd na celý rok, a či sa riziko špirály vysokých cien a vysokých miezd nerozbehlo.

Až potom bude na mieste vyhlásiť, že cyklus sprísňovania sa skutočne skončil a bude možné prejsť do ďalšej fázy, a to monitorovacej. Na vrchole však bude potrebné zostať podľa Kažimíra niekoľko nasledujúcich štvrťrokov.

„Stávky na zníženie sadzieb už v prvej polovici budúceho roka sú úplne nemiestne,“ dodal Kažimír.