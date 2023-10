Čo tam po deficite, ide sa rozdávať! Aké vysoké trináste dôchodky Fico sľubuje a kto dostane najviac? (komentár)

Takto sa to (ne)robí, do psej matere! Víťaz predčasných parlamentných volieb ešte nie je vo funkcii premiéra ani týždeň a populistické rozdávanie sa už začalo. Trináste dôchodky budú od budúceho roka vo výške priemernej penzie daného druhu a hotovo! Čo tam po nutnosti ozdraviť verejné financie, čo tam po rekordne vysokých výdavkoch Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkov.

Na dôchodky ide historicky najvyššia suma

Na vyplácanie penzií pritom Sociálna poisťovňa vynakladá historicky najviac financií. Kým v januári až septembri minulého roka smerovalo na výplatu penzií 6,18 miliardy eur, za deväť mesiacov tohto roka to už bolo 7,66 miliardy eur. Ide o medziročný nárast takmer o 1,5 miliardy eur. Vlani sa pritom deväťmesačné výdavky poisťovne na penzie medziročne zvýšili len o 222 miliónov eur a v roku 2021 o 245 miliónov eur.

Za razantným zvýšením výdavkov na dôchodky stojí tohtoročná dvojnásobná valorizácia dôchodkov, ako aj zavedenie rodičovského dôchodku. Od 1. januára tohto roka zvýšila poisťovňa všetky penzie o 11,8 percenta a od júla tohto roka mimoriadne o 10,6 percenta. To by nemusel byť problém, ak by vyššie výdavky Sociálnej poisťovne boli kryté aj adekvátne vyššími príjmami z odvodov od pracujúcich. To sa však nedeje.

Za sedem mesiacov tohto roka vybrala Sociálna poisťovňa na odvodoch od pracujúcich o 132 miliónov eur menej, ako plánovala v rozpočte na tento rok. Len za január až júl tohto roka štát Sociálnej poisťovni pomohol sumou 620 miliónov eur, do konca tohto roka sa má táto čiastka zvýšiť na 1,06 miliardy eur.