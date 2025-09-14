Vlna úspor zasiahne aj ministrov, Kamenický im poslal tabuľku, kde majú hľadať peniaze na škrty

Aktuálna vlna konsolidácie sa podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) dotkne všetkých oblastí. Ako zdôraznil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, odmieta rétoriku napríklad zo strany opozície, že štát nevie, kde bude šetriť.
„Vieme presne, máme presnú tabuľku,“ vyhlásil Kamenický s tým, že tabuľku doručili každému jednému ministrovi. Každý minister následne podľa neho musí informovať, či bude napríklad šetriť na mzdách, znižovať počet zamestnancov alebo šetriť na tovaroch a službách.
Ak ide šetriť štát, mali by tak podľa ministra financií urobiť aj samosprávy. „Tá suma, ktorá z toho vyplynula, je niekde okolo 110 miliónov eur u skoro 3 000 obcí a asi 20 miliónov u Vyšších územných celkov,“ zdôraznil Kamenický. Dodal, že toto nie je nerealizovateľné.