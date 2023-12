Vládna pomoc s hypotékami bude mať podľa SaS devastujúci vplyv na konkurenčné prostredie medzi bankami (video)

Po náraste splátok hypoték súčasná vláda predstavila pomoc domácnostiam. Ako však na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal tímlíder strany SaS pre verejné financie Marián Viskupič, je presvedčený, že použitie zdrojov na tento účel bude neefektívne a pomoc by mala byť adresnejšia.

Vláda podľa neho ignoruje najnovšiu správu Národnej banky Slovenska o stabilite bankového sektora. Tá hovorí, že napriek zvyšovaniu sadzieb by domácnosti a aj podniky mali pokračovať v splácaní.

Extrémne byrokratické riešenie

Riešenie je podľa Viskupiča extrémne byrokratické. Je tu nárast štátnych mzdových nákladov. Z opatrenia totiž vyplýva, že s pomocou v rámci hypoték by malo pomáhať 300 nových úradníkov. Kritizuje to aj predseda SaS Richard Sulík.

„Tak vláda si najprv v programovom vyhlásení napíše, že chcú znížiť stav pracovníkov a týmto opatrením ich idu navýšiť,“ konštatuje Sulík.

Ohrozené konkurenčné prostredie

Podľa Viskupiča taktiež hrozí, že banky si zvýšené náklady premietnu do zvýšených poplatkov. Môže to mať podľa neho devastujúci vplyv na konkurenčné prostredie medzi bankami. Pomoc sa týka totiž len existujúcich hypoték.

A ak bol niekto zodpovedný a presunul si včas úver do banky s lepšími podmienkami a dlhšou fixáciou, tak ich sa pomoc netýka, hoci by mal aj tak zvýšenú splátku. Ľudia teraz nebudú mať podľa Viskupiča motiváciu presúvať hypotéky a banka tak bude môcť viac dvihnúť úrok pri refixácii, pretože sa bude spoliehať na to, že klient mu pre štátne opatrenia neodíde.

