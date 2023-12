Trináste dôchodky majú byť o tri roky výrazne vyššie, dostane ich aj viac penzistov

Trináste dôchodky by sa mali v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť. Dôvodom je, že trináste penzie sa majú naviazať na priemerné sumy jednotlivých typov dôchodkov za predchádzajúci rok. S nárastom priemernej sumy dôchodkov tak stúpnu aj trináste penzie.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že trináste dôchodky by pre poberateľov starobných penzií mali na konci budúceho roka dosiahnuť 606 eur, na konci roka 2025 majú stúpnuť na 680 eur a v decembri 2026 na 729 eur. Ešte výraznejšie sa majú zvýšiť trináste dôchodky pre predčasných starobných dôchodcov.

Zvyšovanie každý rok

V decembri budúceho roka by mali predčasní penzisti dostať 636 eur, na konci roka 2025 takmer 739 eur a na konci roka 2026 cez 790 eur. Poberatelia invalidných dôchodkov s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent by si mali v decembri budúceho roka prilepšiť o 494 eur, v decembri 2025 o 553 eur a v decembri 2026 o 596 eur.

Sumu trinástych dôchodkov pre poberateľov invalidných penzií s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 percent rezort práce odhaduje na 300 eur v decembri budúceho roka, na približne 305 eur v decembri 2025 a na 330 eur v decembri 2026.

Poberateľky vdovských dôchodkov by mali na konci budúceho roka dostať 339 eur, na konci roka 2025 takmer 377 eur a na konci roka 2026 cez 400 eur. Poberatelia vdoveckých penzií by si mali na konci budúceho roka prilepšiť o 300 eur, na konci roka 2025 takmer o 313 eur a v decembri 2026 o 335 eur. Trináste dôchodky pre poberateľov sirotských dôchodkov by mali dosiahnuť 300 eur na konci budúceho roka, na konci roka 2025, aj na konci roka 2026.

Počet poberateľov bude narastať

Kým v decembri budúceho roka by malo trináste penzie dostať 1 milión 468-tisíc poberateľov dôchodkov, v decembri 2025 by mal ich počet stúpnuť na 1 milión 479-tisíc a v decembri 2026 na 1 milión 491-tisíc. Výrazne má pritom stúpnuť počet predčasných starobných dôchodcov.

V októbri tohto roka predčasný dôchodok dostávalo 15-tisíc ľudí, na konci budúceho roka ich má byť 19,2 tisíca, na konci roka 2025 takmer 23-tisíc a na konci roka 2026 takmer 27,6 tisíca.

Stáť to bude miliardy eur

Zmeny v trinástom dôchodku si v najbližších rokoch vyžiadajú miliardy eur. Dlhodobú udržateľnosť verejných financií zhoršia o 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Podľa predbežného odhadu RRZ by zmeny v trinástom dôchodku oproti scenáru bez zmeny legislatívy prispeli ku zvýšeniu deficitu hospodárenia verejnej správy v budúcom roku o 474 miliónov eur, pričom do roku 2027 by sa ich negatívny vplyv prehĺbil na 684 miliónov eur. Zadlženie verejnej správy by do roku 2027 vzrástlo o 2,3 miliardy eur eur.

„Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií by prijatie trinásteho dôchodku zhoršilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,4 % HDP, pričom už dnes sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti nachádza hlboko v pásme vysokého rizika,“ varuje rozpočtová rada.

V zákone bude poistka

Penzisti majú dostať v decembri budúceho roka trinásty dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku. V prípade starobných dôchodcov pôjde o trinástu penziu v sume približne 606 eur.

Do zákona sa dá pritom poistka, aby poberatelia sirotských, invalidných či vdoveckých dôchodkov dostali trinásty dôchodok najmenej v sume 300 eur. Nestane sa tak, že by týmto osobám výška trinástej penzie oproti tomuto roku klesla. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov v budúcom roku dosiahnu 823 miliónov eur.