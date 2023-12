Sociálna poisťovňa od januára zvyšuje maximálne sumy dávok, polepšia si niektorí chorí aj niektoré mamičky

Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku vyplácať vyššie maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských dávok a ošetrovného (OČR).

Maximálne výšky dávok nemocenského poistenia sú totiž naviazané na priemernú mzdu, a preto s rastom priemerných hrubých zárobkov zamestnancov každoročne stúpajú aj najvyššie možné sumy dávok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Najvyššie možné sumy nemocenských dávok v budúcom roku dostane zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou za tento rok vo výške 2 608 eur a viac, resp. samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) s mesačným vymeriavacím základom najmenej 2 608 eur.

Nemocenské dávky

V tomto roku pritom maximálne sumy nemocenských dávok poberajú zamestnanci s hrubou mzdou v sume 2 422 eur a viac, resp. SZČO s mesačným vymeriavacím základom najmenej 2 422 eur.

Znamená to, že zvýšenie maximálnych súm štyroch typov dávok v budúcom roku reálne pomôže zamestnancom s hrubou mzdou od 2 422 eur do 2 608 eur, resp. SZČO s mesačným vymeriavacím základom od 2 422 eur do 2 608 eur.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v budúcom roku, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať takmer 47,16 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414, 80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eura.

Dávky týkajúce sa rodičov

Maximálna denná materská dávka dosiahne 64,31 eura. Túto dávku tak bude Sociálna poisťovňa mamičkám alebo oteckom či iným určeným poistencom vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Podobne vzrastie aj maximálna výška tehotenskej dávky. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86 eura. Budúce mamičky tak dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Výška ošetrovného

Ošetrovné za 14 dní dosiahne v budúcom roku najviac 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414,80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 462 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet dávky sa určuje z dvojnásobku priemernej hrubej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Keďže priemerná mzda na Slovensku stúpla z 1 211 eur v roku 2021 na 1 304 eur v roku 2022, adekvátne tomu sa od januára budúceho roka zvýšia aj maximálne dávky nemocenského poistenia.