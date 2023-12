O štátnom rozpočte bude vláda rokovať v utorok alebo v stredu, Fico chce mať všetky potrebné zákony schválené do Vianoc

O návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok bude vláda rokovať budúci týždeň v utorok alebo v stredu. Ako po stredajšom rokovaní vlády povedal jej predseda Robert Fico (Smer-SD), ak to bude v utorok, bude predmetom výjazdového rokovania v Trenčíne.

No ak dovtedy nestihnú všetko pripraviť, pretože musia sa uskutočniť ešte makroekonomický výbor a daňový výbor a zároveň sa musia niektoré veci odkomunikovať s Európskou komisiou, tak v takom prípade bude rozpočet predložený na vládu budúci týždeň v stredu.

No ako doplnil Fico, všetky potrebné zákony chcú mať schválené do Vianoc, teda do 22. decembra.

„A ja budem prosiť, lebo nemám inú možnosť, len prosiť, aby sa poslanci dohodli,“ povedal Fico. Ide totiž podľa neho o to, aby sa všetko stihlo dostať do zákonnej podoby od budúceho roka.

Fico ešte na pondelkovom rokovaní vlády potvrdil, že dohoda na rozpočte s koaličnými partnermi je a debata bola konštruktívna. Taktiež potvrdil, že tempo konsolidácie nebude vyššie ako 0,5 % HDP. Aj minister financií (Smer-SD) Ladislav Kamenický vtedy potvrdil dohodu na rozpočte.