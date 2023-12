S blížiacimi sa sviatkami pribúdajú podvody pri online nákupoch, obeťou sa môže stať každý

Vianočná sezóna je v plnom prúde a pribúda množstvo ľudí, ktorí darčeky pre svojich blízkych objednávajú online. Zvýšený počet nákupov však láka aj stále väčšie množstvo podvodníkov, ktorí chcú zneužiť dôveru a nepozornosť zákazníkov internetových obchodov. Ak podľahnete predvianočnej nákupnej horúčke a chystáte sa zažiť nákupný ošiaľ, nezabúdajte na zdravý rozum a rozvahu.

Nárast podvodov evidujú aj banky. „Mal som naozaj rušný pracovný deň, keď mi zavolal môj bankár. Upozornil ma, že mi z účtu odchádzajú peniaze na zahraničné účty,“ opisuje ako prišiel o peniaze Peter z Bratislavy. Takto môže začínať príbeh kohokoľvek z nás.

Pri pohľade na rok 2021 a rok 2023 Slovenská sporiteľňa pozoruje, že počet nahlásených podvodov stúpol až o 530 percent. A to tento rok ešte neskončil. „Štatisticky to vychádza, že každý druhý klient sa stretol s podvodníkom. Ak podvodu naletí, v priemere príde o 2 700 eur. Najvyššia suma presahovala 65-tisíc eur,“ konštatuje šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský.

Kto môže byť obeť?

Ako pokračuje odborná poradkyňa z IPčka Zuzana Juráneková, neexistuje ideálna obeť. Môže ňou byť ktokoľvek. „S väčšou pravdepodobnosťou sa stanete obeťou online podvodu, ako akéhokoľvek iného trestného činu,“ vysvetľuje Juráneková.

Stať sa to môže naozaj každému. Aj tomu, kto verí, že podobným podvodníkom nenaletí. „Stalo sa to aj mne. Odovzdala som údaje k svojej karte a až následne som si uvedomila, že ide o podvodný e-shop,“ vykresľuje Juráneková, ako sa sama stala obeťou podvodníkov.

Online podvody pritom majú oveľa väčšie dopady, ako len finančné. Ľudia prežívajú stres, stratu dôvery, pocit vlastného zlyhania, hanbu a aj vinu, čo sa prejavuje na duševnom zdraví.

Metódy podvodníkov sú sofistikované a sú veľmi zdatní v technológiách. Preto im napríklad pomáhajú aj internetové vyhľadávače. „Podvodníci využívajú napríklad manipulatívne techniky na zvýšenie viditeľnosti a dôveryhodnosti prostredníctvom falošných recenzií. To im umožňuje nalákať nič netušiacich ľudí na škodlivé webstránky alebo propagovať podvodné produkty či služby,“ vysvetľuje Juráneková.

Podozrivé stránky

Na zvýšenú opatrnosť vyzýva aj kuriérska spoločnosť DPD. Metódy, ktoré podvodníci používajú sú stále prepracovanejšie. Ľudí oslovujú prostredníctvom e-mailov, či SMS správ, pričom zneužívajú mená a vizuál napríklad bánk, platobných spoločností alebo kuriérskych firiem. Link v správe presmeruje zákazníka na podvodnú stránku, ktorá vyžaduje poslať peniaze za neexistujúce služby či tovar, alebo vylákať platobné údaje napríklad z kreditnej karty.

„Podvodné stránky sa často na prvý pohľad verne podobajú na tie oficiálne. Zákazník by však mal spozornieť vždy, ak zadáva svoje platobné údaje. DPD nikdy nepýta od adresátov dodatočné poplatky za tovar alebo doručenie prostredníctvom e-mailu, alebo SMS správ. Je dôležité si svoje karty chrániť a pri ich používaní byť mimoriadne obozretný,“ hovorí generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.

Najmä v predvianočnom období majú zákazníci na ceste aj viacero objednávok. Môže sa tak ľahko stať, že stratia prehľad a ostražitosť.

Predstieraný záujem

Podvodníci často cielia aj na ľudí, ktorí využívajú služby internetových bazárov. Fiktívny kupujúci predstiera záujem o tovar, pričom obchod chce uzatvoriť prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tá má podľa neho zabezpečiť prevzatie zásielky a aj prevod finančných prostriedkov.

Predávajúcemu pošle link na webovú stránku, ktorá kopíruje vizuál kuriérskej spoločnosti. Formulár na stránke od predávajúceho žiada vyplnenie údajov z platobnej karty pod zámienkou, že je to potrebné na pripísanie kúpnej sumy. Aj toto je však podvod.

Za desať mesiacov 2023 polícia eviduje 1 816 podvodných konaní, pričom 465 prípadov súviselo s online podvodmi. „Následkom nepozornosti a dôvery voči falošnému online predajcovi je vybielený účet, následne zdĺhavý proces a sťažené možnosti získať financie späť,“ hovorí Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.

Dá sa poistiť

Pred podvodníkmi každoročne varuje ľudí aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá eviduje nárast falošných e-shopov. Internetový obchod nedodal objednaný tovar v termíne, objednaný tovar vôbec neprišiel alebo prišiel tovar, ktorý si klient neobjednal. To sú najčastejšie udalosti, ktoré napríklad klienti poisťovne Uniqa hlásia z poistenia kybernetických rizík.

„Ak si kúpite niečo cez internet a e-shop medzičasom zanikne, pričom Vám tovar nedoručili, poisťovňa Vám poskytne právnu pomoc a ak sa spor nepodarí vyriešiť do troch mesiacov, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu do limitu plnenia,“ vysvetľuje Zdeněk Hruška z Uniqa. To isté platí v prípade nedoručeného, poškodeného alebo nekompletne dodaného tovaru.

Slovenská sporiteľňa spolu s poisťovňou Cardif ponúka poistenie zneužitia platieb. „Našich klientov vie tento typ poistenia ochrániť pri typických a zároveň najčastejších dôvodoch zneužitia, ktoré sa objavujú na Slovensku. Známe zneužitie elektronického alebo mobilného bankovníctva, platobnej karty, nedodaný tovar z online nákupov. Dokonca chráni pred podvodmi pri nákupoch z bazáru, ako napríklad Vinted alebo Bazoš a podobne,“ vysvetľuje šéfka klientskych potrieb v Slovenskej sporiteľni Klaudia Drábiková.

Ako nenaletieť podvodníkom:

Osobné údaje: Nikdy neposielajte svoje osobné alebo finančné informácie prostredníctvom e-mailov alebo na neoverené webové stránky. Vždy skontrolujte, či je stránka, kde zadávate citlivé údaje, zabezpečená protokolom HTTPS.

E-mail: Buďte opatrný pri otváraní e-mailov od neznámych odosielateľov alebo s podozrivým obsahom. Niektoré e-maily môžu obsahovať podvodné odkazy alebo prílohy s malvérom.

Heslá: Používajte unikátne a silné heslá pre každý účet. Vyvarujte sa jednoduchým kombináciám a používajte kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.

Softvér: Udržiavajte svoj operačný systém, antivírusový program a ostatný softvér aktuálny. Aktualizácie môžu obsahovať bezpečnostné opravy, ktoré Vám pomôžu chrániť pred hrozbami.

Zdroj informácií: Pred poskytnutím informácií alebo kliknutím na odkaz overte, či je zdroj dôveryhodný. Podvodníci môžu vytvárať falošné webové stránky alebo falošné sociálne média na získanie osobných údajov.

Dvojfaktorová autentifikácia: Ak je k dispozícii taká možnosť, využite ju. Toto poskytuje navyše ochranu, keď sa prihlasujete do online účtov.

Zabezpečenie: Používajte aktualizovaný antivírusový program a firewall na ochranu Vášho zariadenia pred malvérom a inými hrozbami.

Dôvera: Buďte opatrní, ak Vás niekto osloví s ponukou, ktorá sa zdá príliš dobrá na to, aby bola pravdivá. Online podvodníci často využívajú triky na získanie dôvery.

Bankové výpisy: Pravidelne skontrolujte svoje bankové výpisy, aby ste identifikovali prípadné neoprávnené transakcie.

Verejné počítače: Vyvarujte sa používaniu verejných počítačov na zadávanie citlivých informácií, pretože tieto počítače môžu byť ohrozené malvérom alebo sledovacím softvérom.