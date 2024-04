Vláda sa podľa Gröhlinga snaží o to, aby Slováci mali najhorší dôchodok. SaS spúšťa petíciu na ochranu druhého piliera (video)

Strana SaS spúšťa petíciu na ochranu 2. dôchodkového piliera. Oznámil to predseda klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling a podpredseda Marián Viskupič, ktorí sa ako prví dvaja podpísali na petičnú listinu počas tlačovej konferencie.

Podľa ich slov ak získajú v rámci petície 100 tisíc podpisov, musí ju prerokovať parlament. Záujemcovia ju nájdu na webových stránkach SaS. Poslanci zároveň sľubovali, že budú chodiť aj pomedzi ľudí po Slovensku a podpisy budú hľadať aj osobne.

Jedna ruka nevie, čo robí tá druhá

„Včera v diskusii ma minister práce Erik Tomáš ubezpečoval, že vláda nepripravuje žiadne zmeny v 2. dôchodkovom pilieri. Naopak v druhej relácii minister financií Ladislav Kamenický nevylúčil otvorenie 2. piliera. Tiež tam tvrdil, že treba rozostavať celé Slovensko, a diaľnice a mosty budú ich priority. V tejto vláde asi jedna ruka nevie, čo robí tá druhá,“ uviedol predseda strany Branislav Gröhling.

Podľa jeho vyjadrenia vláda strany Smer vždy škodila Slovákom a oberala ich o dôchodok. Ako uviedli opoziční poslanci, Robert Fico s tým začal už v roku 2008, kedy prvýkrát otvoril druhý pilier. V súčasnosti sa podľa Gröhlinga vláda snaží o to, aby Slováci mali najhorší dôchodok.

Výšku sociálnych odvodov, ktorý sa odvádza do druhého piliera, vláda už koncom minulého roka znížila z 5,5 % na 4 %. Podľa podpredsedu Viskupiča je zníženie ešte vyššie, keďže najbližšie dva roky mali príspevky do druhého piliera rásť až na 6 %.

„Ľudia si to málo uvedomujú, ale takto ich vláda ešte viac okradla, pretože teraz na ich dôchodkových účtoch sa akumuluje menej peňazí, ako sa pôvodne malo. Z tohto dôvodu budú mať o to nižšie dôchodky,“ doplnil Marián Viskupič. Podľa jeho slov ak by súčasná vláda otvorila druhý pilier teraz a vyhnala by z neho ďalších 100 tisíc sporiteľov, presunula by sa ďalšia miliarda eur z našej budúcnosti do súčasnosti.

Návrh ústavného zákona

Strana SaS z tohto dôvodu okrem petície pripravila aj návrh ústavného zákona na ochranu druhého piliera. Definujú v ňom základné delenie dôchodkového systému, zakotvujú, že doba účasti v systéme je spojená s úhradou platby, ktorá musí byť vypočítaná z rovnakého základu pre priebežný aj sporiaci systém. V prípade druhého piliera ustanovujú, že je to príspevkovo definovaný kapitalizačný systém.

„Som presvedčený, že s naším návrhom by nemala mať problém žiadna politická strana. Prichádzame s viacerými opatreniami, s ktorými by mohlo súhlasiť celé politické spektrum alebo teda aspoň tá rozpočtovo zodpovedná časť. Práve vláda by mala byť rozpočtovo najzodpovednejšia, keďže máme veľmi zlý stav vo verejných financiách,“ uzavrel podpredseda SaS Marián Viskupič.