Druhý pilier je súkromným majetkom viac ako 1,8 milióna sporiteľov, KDH kritizuje Ficovu snahu čerpať z neho 

KDH odmieta snahy Róberta Fica použiť peniaze z druhého piliera na výstavbu diaľnic alebo konsolidáciu verejných financií. Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková pripomenula, že ide o súkromné vklady, ktoré patria viac ako 1,8 milióna sporiteľom, a nie Robertovi Ficovi a jeho vláde. Podľa jej slov tieto peniaze musia ostať nedotknuteľné.

„Je nepochopiteľné, že Robert Fico už avizoval snahu použiť tieto súkromné vklady ľudí, ktoré majú na svojich účtoch. Pán Fico, tieto peniaze nepatria vám ale patria ľuďom, ktorí ich majú uložené v bankách a v druhom pilieri si sporia na svoje dôchodky. Vládna koalícia už svojim rozhodnutím znížiť výšku odvodov do druhého piliera pripravila mladých ľudí o desiatky tisíc eur,” vyhlásila opozičná poslankyňa Holečková. Zároveň kritizuje toto riešenie a odmieta zásahy do vkladov ľudí a do druhého piliera.

„Robert Fico vytiahol ďalšie nesystémové a zlé riešenie. Premiér si myslí, že si týmto zahladí problémy s financiami, ktoré vláda má. Ale siahnuť na súkromné vklady ľudí alebo ich úspory v druhom pilieri je neprípustné,” uzavrela Holečková.