ČSOB začala ponúkať nový typ bežných účtov. Čo sa stane s tými pôvodnými?

ČSOB sa po čase rozhodla kompletne zmeniť ponuku svojich retailových účtov, teda bežných účtov. Doterajšie balíky ČSOB Pohoda a ČSOB Pohoda Extra nahradili Smart účty. Klienti si môžu vybrať spomedzi troch typov účtov podľa svojich potrieb a zriadiť si ich môžu online. Je na ich rozhodnutí, či chcú mať základný Smart účet úplne bez podmienok a navždy bez poplatku.

Alebo sa rozhodnú pre vyššie typy účtov, ktoré už sú spoplatnené šiestimi alebo dvanástimi eurami. S nimi môžu získať výhody ako cashback, resp. odmenu naspäť za používanie účtu, vyššie úročenie zostatku na účte alebo výber hotovosti z bankomatov v európskej mene počas letnej sezóny aj mimo nej. V prípade najvyššieho prémiového účtu je k účtu aj cestovné poistenie.

Koľko to teda bude stáť?

Mesačný poplatok za vedenie Smart účtov sa pohybuje od 0 do 12 eur mesačne pri najvyššom type účtu, pričom aj ten môžu mať klienti bez poplatku vďaka cashbacku. Dva vyššie typy účtov Smart účet Plus a Smart účet Premium ponúkajú oproti základnému Smart účtu úročenie zostatku na účte od 1,5 % do 3 % ročne, bezplatné výbery hotovosti z bankomatov v krajinách SEPA v mene eur počas letnej sezóny alebo počas celého roka. Súčasťou Smart účet Premium je aj cestovné postenie bez poplatku počas celého roka.

Základný Smart účet je úplne bez poplatku bez akýchkoľvek ďalších podmienok a je prioritne určený pre tých, ktorí využívajú banku na online správu financií. Tiež je možnosťou pre tých, ktorí chcú vyskúšať zmenu a nechcú sa viazať alebo váhajú so zmenou banky. Všetci klienti so Smart účtami získavajú výhodu bezplatného prístupu k Smart Službám+. To v praxi znamená, že jej klienti v bankovej appke nájdu okrem iného aj riešenia pre jednoduchý nákup lístkov na vlak a mestskú dopravu, parkovanie či archiváciu bločkov z nákupov pre prípad reklamácii.

Potreby klientov sa menia

„V bankovníctve som už veľmi dlho, avšak dynamiku, akou sa mení v posledných rokoch, som ešte nezažil. A ja tvrdím, že našťastie, lebo zákazníci a ich potreby sa menia,“ komentuje rozhodnutie banky člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za retailové bankovníctvo Juraj Ebringer.

Pre existujúcich klientov s balíkmi ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda sa nič nemení a svoje účty môžu využívať aj naďalej za podmienok ako doteraz. Nič sa nemení ani pre mladých, ktorí už majú zriadený FUN účet. Noví klienti z radov študentov a študentiek vo veku od 15 do 26 rokov si môžu ponovom zriadiť Smart účet, ktorý majú úplne bez poplatku a bez podmienok. Nahradí tak doteraz zaužívaný študentský FUN účet.

O banke:

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.