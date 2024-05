Beňová: Európsku úniu čakajú najbližších päť rokov absolútne dramatické rozhodnutia (rozhovor)

Posledné päťročné obdobie od roku 2019 do roku 2024 bolo pre Európsku úniu najhorším obdobím, počas ktorého bolo prijatých najviac zlých rozhodnutí.

Tvrdí to poslankyňa Európskeho parlamentu a zároveň líderka kandidátky strany Smer-SD do eurovolieb Monika Beňová v rozhovore pre agentúru SITA.

Musíme preformátovať Green Deal

Najbližších päť rokov bude podľa nej zásadných, pretože úniu čakajú „absolútne dramatické rozhodnutia.“

„Musíme preformátovať Green Deal, pretože Európska komisia už teraz po tlaku poľnohospodárov pochopila, že to, čo navrhla a čo bolo prijaté, bolo nesprávne. To isté nás čaká v oblasti priemyslu. Musíme sa celkom vážne začať zaoberať energetickou bezpečnosťou a zdrojmi, ktoré budeme mať v budúcnosti,“ hovorí Beňová, ktorá je europoslankyňou už dve dekády.

Poukazuje na to, že po uvalení sankcií na Rusko nakupujeme tú istú ruskú ropu alebo ruský plyn od iných krajín násobne drahšie. „Likviduje to náš priemysel, treba to povedať veľmi otvorene a tí, ktorí to nechcú počuť a ktorí to nechcú povedať, budú súčasťou toho, že Európska únia si zlikviduje vlastný priemysel,“ uviedla Beňová. Zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť únie a jej členských krajín bude do budúcna veľmi dôležitá. Je preto za zrušenie všetkých „zbytočných regulácií“, ktoré sa zaviedli za posledných päť rokov.

Stratené roky

Spojené štáty americké aj ázijské krajiny sa podľa Beňovej musia smiať, keď sa pozerajú na to, akou sebalikvidačnou cestou sa vybrala aktuálne končiaca Európska komisia a Európsky parlament.

„Týchto ostatných päť rokov, a to nielen kvôli covidu a vojnovým konfliktom, ale najmä pre kvalitu práce niektorých poslankýň a poslancov, komisárok a komisárov v Európskej komisii, považujem ja osobne za stratené roky pre Európsku úniu,“ skonštatovala.

V júnových eurovoľbách očakáva vyššiu účasť voličov ako v minulosti, a to aj v súvislosti s poslednými parlamentnými a prezidentskými voľbami, ktoré vyvolali silnejšie emócie.

Slogan „Za mier v Európe“

Smer-SD sa v predvolebnej kampani pred júnovými eurovoľbami bude snažiť osloviť voličov témou mieru a sloganom „Za mier v Európe“.

Beňová to zdôvodňuje tým, že mier je zásadný pre prosperitu, dostatok finančných zdrojov na rozvoj regiónov či nové pracovné miesta. „Bez mieru nebude nič. A od tejto témy sa odvíjajú všetky ostatné témy,“ zhrnula.

Predvolebný prieskum agentúry AKO, ktorý predpovedá jasné víťazstvo opozičného hnutia Progresívne Slovensko v eurovoľbách, nepokladá europoslankyňa za relevantný. Prieskum nameral Progresívnemu Slovensku zisk 27,2 percenta hlasov a Smeru-SD 15,2 percenta hlasov.

Beňová ho spochybňuje s tým, že podľa tohto prieskumu by k volebným urnám prišlo až 76,8 percenta Slovákov, čo pokladá za nereálne vysoké číslo.

V rozhovore s Monikou Beňovou sa ďalej dozviete:

prečo si myslí, že Európska únia je dnes iná, ako keď sme do nej v roku 2004 vstupovali a čo sa najviac zmenilo

aký je jej pohľad na vylúčenie Smeru-SD zo Strany európskych socialistov a či si myslí, že po eurovoľbách by mohla Smer-SD opätovne prijať

prečo si myslí, že česká vláda sa nechala zatiahnuť do hry, ktorú hrá Progresívne Slovensko

ako by riešila problém s nelegálnymi migrantmi v Európskej únii

prečo si nemyslí, že by Smer-SD robil inú politiku doma a inú v Bruseli

čo si myslí o kandidátoch na post amerického prezidenta a prečo je presvedčená, že vzťahy medzi USA a Európskej úniou už nikdy nebudú také, aké boli pred dvadsiatimi rokmi

v čom vidí potenciálnu hrozbu umelej inteligencie pre našu spoločnosť

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify