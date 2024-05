Koľko reálne stojí výchova dieťaťa? Vyše 100-tisíc rodičov to musia zvládnúť sami

Mať dieťa je pomerne drahé, ak je na to rodič sám. Konštatuje to analytik 365.bank Tomáš Boháček. V roku 2021 žilo na Slovensku 108-tisíc detí s jedným rodičom a z toho bolo 86-tisíc detí v starostlivosti matky. To znamená, že približne 15 % detí na Slovensku žije v rodinách so slobodnou matkou.

Podľa analýz Ministerstva financií SR stojí v priemere výchova dieťaťa od narodenia do 18 rokov života na Slovensku približne 60-tisíc eur, čo predstavuje zhruba 280 eur za mesiac.

Najkritickejšie obdobie

Náklady nie sú v čase života dieťaťa rovnomerne rozložené. Platí podľa Boháčka, že vyššie výdavky sú do približne piateho roku života a následne tesne pred dospelosťou.

Z hľadiska celkovej situácie rodiča je však najkritickejšie podľa analytika práve obdobie približne do troch rokov od narodenia, kedy najmä čas a výpadok príjmov zo zamestnania vedia rodinný rozpočet poriadne napnúť.

„Podľa štatistík si dnes vyžaduje toto obdobie výchovy dieťaťa v priemere 12-tisíc eur, teda 330 eur na mesiac,“ vysvetľuje Boháček.

Nejde o jediné výdavky

Samozrejme, nejde o jediné výdavky rodiča. Najmä ak sa nemôže spoľahnúť na výpomoc svojej rodiny, platby alimentov od druhého rodiča, prípadne iných úspor. Vtedy musí rodič myslieť aj na nájomné, či platbu hypotéky, stravu pre seba a počítať aj s mimoriadnymi výdavkami.

„V sumáre sa tak dostaneme počas prvých troch rokov života dieťaťa k minimálnej priemernej úrovni potrebnej mesačnej sumy rodiča na úrovni približne 1 000 eur,“ hovorí analytik.

Celkovo sa dá podľa neho povedať, že pokiaľ matka pred narodením dieťaťa pracovala a počas jeho prvých troch rokov ju neprekvapia nečakané výdavky, vyžiť by mala, no životný štandard sa počas tohto obdobia určite zvyšovať nebude.

Prichádza o tri roky potenciálnych úspor

Problémom sú najmä mimorozpočtové výdavky a tvorba úspor takejto dvojčlennej domácnosti. Tie sú na začiatku života dieťaťa pomerne obmedzené. Z hľadiska tvorby rezerv takýto rodič prichádza minimálne o tri roky potenciálnych úspor, ktorých medzera sa priamo úmerne zvyšuje výške platu pred narodením dieťaťa.

„Ak by sme sa pozreli na porovnanie pomeru medzi príjmom pred materskou dovolenkou a príjmom na materskej dovolenke rodiča v dvojčlennej domácnosti počas prvých troch rokov dieťaťa, tak u nás je spomedzi krajín V4 situácia pomerne dobrá. Koeficient dosahuje úrovne 1,19, čo znamená, že priemerný príjem po materskej dovolenke je o 19 % vyšší,“ uvádza Boháček.

Mierne horší stav ako u nás je v Českej republike, kde je to 17 %, v Maďarsku je to približne rovnako, teda 20 %, v Poľsku sa dopočítame na 24 % a v Rakúsku je príjem vyšší o jednu tretinu.