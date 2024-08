Viac ako 98 percent čínskych bánk neprijíma priame platby z Ruska, platby sa snažia vykonávať cez tretie krajiny

Po tom, čo miestne banky v Číne odmietli prijímať platby z Ruska, počet bánk, ktoré neprijímajú ruské peniaze, prekročil 98 %. Ako referuje web The Moscow Times, ešte v máji až júni pritom čínske banky spolupracovali s ruskými subjektmi a platby boli viac-menej stabilné, no od 20. júla boli platby prakticky pozastavené.

Keďže viac ako 98 % čínskych bánk odmieta akceptovať priame transakcie z Ruska, mohlo by to viesť k problémom s dodávkami tovaru do Ruska a zvýšeniu cien. Teraz sa ruské subjekty pokúšajú vykonávať platby cez tretie krajiny, najčastejšie cez banky v Hongkongu, no aj s tými niektoré čínske banky odmietajú spolupracovať, keď ide o ruské platby.

Finančné prostriedky je možné prevádzať aj cez pobočky ruských bánk v Číne. Tie však predávajú jüany zákazníkom za výmenný kurz centrálnej banky s päťpercentnou prirážkou. Mnohé čínske spoločnosti navyše neprijímajú peniaze od pobočiek ruských finančných inštitúcií.