Moskovskú burzu opúšťa jedna z najväčších čínskych štátnych bánk, dôvodom sú americké sankcie

Bank of China, jedna z najväčších čínskych štátnych bánk, ukončila spoluprácu s Moskovskou burzou po tom, čo ju zasiahli americké sankcie. Referuje o tom telegramové konto The Moscow Times s odvolaním sa na ruský denník Kommersant a ďalšie zdroje oboznámené so situáciou.

Predtým dcérska spoločnosť tejto čínskej inštitúcie, Bank of China JSC, pôsobila ako zúčtovacia banka v jüanoch a zaisťovala, že všetky transakcie v čínskej mene sa uskutočňujú na burzovom trhu.

Po odchode Bank of China v súčasnosti zúčtováva transakcie v jüanoch na Moskovskej burze iba čínska štátna banka ICBC Bank. Napriek tomu môže byť pozastavená aj jej činnosť.

Licencia ministerstva financií USA na vykonávanie transakcií so sankcionovanou burzou platí len do polovice augusta. Po jej vypršaní budú čínske banky čeliť sankciám a obchodovanie na burze v jüanoch v Rusku sa môže zastaviť.