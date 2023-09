Úrokové sadzby zostanú podľa šéfky Európskej centrálnej banky vysoké tak dlho, kým neporazia infláciu

Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v pondelok uviedla, že úrokové sadzby zostanú na vysokej úrovni „tak dlho, ako to bude potrebné“ na to, aby porazili infláciu. Poznamenala, že sadzby zostanú vysoké, pretože v 20 krajinách eurozóny „zostáva silný“ tlak na zvyšovanie cien.

Inflácia zostane dlho vysoká

Medziročná inflácia v eurozóne v auguste klesla na 5,2 percenta z júlovej úrovne 5,3 percenta. V rámci celej Európskej únie sa medziročná inflácia tiež zmiernila, a to na 5,9 percenta z júlových 6,1 percenta.

„Sme naďalej odhodlaní zabezpečiť, aby sa inflácia čím skôr vrátila k nášmu dvojpercentnému strednodobému cieľu,“ povedala Lagardová Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON). „Inflácia naďalej klesá, ale stále sa očakáva, že ešte dlho zostane poriadne vysoká.“

Depozitná sadzba ECB, ktorá len niečo viac ako pred rokom bola v negatívnom teritóriu na úrovni mínus 0,5 percenta, sa tento mesiac dostala už na štyri percentá, čiže najvyššie od vzniku eura v roku 1999.

Zaťažené domácnosti

Lagardová spomenula i majiteľov nehnuteľností, ktorým pre zvyšovanie úrokových sadzieb stúpli splátky hypoték. „Či máme tiež na mysli to, akú bolesť to spôsobuje? Môžem vás ubezpečiť, že na to myslíme. Vieme, že 30 % domácností v členských štátoch má hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou. Je to ťažké, vieme to.“

Podotkla, že inflácia zaťažuje domácnosti s nižšími príjmami, ktoré platia väčšiu časť svojich príjmov na základné veci, ako je energia, a uviedla, že riešením toho je rýchle zníženie inflácie na úroveň 2 %.

„Čím rýchlejšie sa tam dostane, čím stabilnejšie budú ceny, tým menej bolestivé to bude ďalej,“ skonštatovala Lagardová. Banka očakáva, že inflácia v roku 2025 klesne v priemere na 2,1 %.