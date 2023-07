Kažimír: Ak by aj ECB v rámci sadzieb v septembri pristúpila k pauze, bolo by predčasné považovať to za koniec cyklu

Európska centrálna banka sa blíži k zavŕšeniu sprísňovania nastavenia menovej politiky nevyhnutného pre znovunastolenie cenovej stability. Skonštatoval to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Európska centrálna banka vo štvrtok zdvihla úroky o štvrť percentuálneho bodu.

Zvýšenie sadzieb bolo očakávané a v poradí už deviate. Podľa Kažimíra je dobrá správa, že inflácia pokračuje v poklese, a to z pohľadu domácností, podnikov a ekonomiky ako takej.

Úroky v septembri sú otázne

„Pokles na želanú úroveň dvoch percent však neuvidíme ani v tomto a ani v budúcom roku. V prípade Slovenska bude tento pokles s veľkou pravdepodobnosťou trvať oveľa dlhšie,“ povedal Kažimír. Nemá odpoveď na to, čo bude s úrokmi v septembri. Misia podľa jeho slov ešte stále nie je naplnená a bolo by potrebné pokračovať.

„Ak by sme aj pristúpili k pauze v septembri, bolo by predčasné považovať to automaticky za koniec cyklu. O tom rozhodnú prichádzajúce údaje o ekonomike,“ doplnil Kažimír.

„Achillova päta“ ekonomického rastu

V poslednom čase sa začínajú podľa neho objavovať ponosy, že kroky Európskej centrálnej banky dusia ekonomický rast a škodia.

„S tým absolútne nesúhlasím. Áno, zvyšovanie úrokových sadzieb je badateľné na poklese záujmu firiem a ľudí o úvery. Ekonomiku však nedusíme,“ uviedol Kažimír. Problém kriku je podľa neho inde a je dlhodobý. Tkvie v nedostatku reforiem, v chorľavých verejných financiách, v slabých verejných investíciách do budúceho rastu, do inovácií a modernizácie.

„To je naša Achillova päta a ak chce niekto ukazovať prstom na príčiny stagnácie, nech sa pozrie týmto smerom, a nie na Európsku centrálnu banku,“ uzavrel guvernér Národnej banky Slovenska.