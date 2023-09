Nikdy nehovor nikdy, hovorí Kažimír o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb. Jedna otázka je však nezodpovedaná

Ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) nie je možné úplne vylúčiť. No guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by si prial, aby bolo to minulotýždňové zvýšenie posledné.

Nikdy nehovor nikdy

Bude podľa jeho slov záležať aj od toho, čo povedia prognózy vývoja inflácie a rastu ekonomiky, ktoré prídu v decembri a v marci budúceho roka.

„Nikdy nehovor nikdy. Až marcová prognóza nás môže definitívne utvrdiť v tom, že smerujeme jednoznačne a stabilne k cieľu,“ povedal Kažimír.

Ak toto bol posledný rast úrokových sadzieb, tak je podľa neho zodpovedané, ako vysoko až bude potrebné so sadzbami zájsť. „To je jednoznačne dobrá správa pre ľudí a všetkých, ktorí si plánujú požičať v banke,“ skonštatoval guvernér NBS.

Uzatvárať trhové stávky je predčasné

To, čo ostáva otvorené a nezodpovedané, je, ako dlho bude potrebné zotrvať so sadzbami na vrcholných úrovniach.

„Tak dlho, kým si nebudeme istí, že inflácia jednoznačne smeruje k cieľu napriek vždy prítomným rizikám,“ uviedol Kažimír. Preto je dnes podľa neho pomerne predčasné uzatvárať trhové stávky na to, kedy príde prvé znižovanie úrokových sadzieb.

Ak sú sadzby na vrchole, bude potrebné na nich podľa Kažimíra zotrvať dlhší čas, predpokladom je zima, jar a leto.

„Koniec zvyšovania úrokových sadzieb zároveň otvára priestor na diskusiu o tom, či a ak áno, ako upraviť naše plány s programami nákupov aktív PEPP a APP. Tu by som sa gombíkov najbližšieho pol roka nechytal,“ hovorí Kažimír.

Priestor na debatu bude až neskôr

V momente, keď prichádzajúce ekonomické dáta a analýzy potvrdia, že ďalšie sprísňovanie nie je potrebné, vidí guvernér Národnej banky Slovenska priestor na debatu o úprave tempa kvantitatívneho sprísňovania.

„Inak povedané, ako rýchlo budeme znižovať naše dlhopisové portfólio naakumulované za posledné roky,“ uzavrel Kažimír.