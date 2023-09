Kažimír nebude proti návrhu na zvýšenie úrokových sadzieb, podľa neho je inflácia tvrdohlavo vysoko

To, či Európska centrálna banka (ECB) budúci štvrtok opäť zvýši úrokové sadzby, nie je jasné. „Jednoznačná odpoveď neexistuje. Dnes ju ani nik nemá,“ skonštatoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. No ak príde návrh na zvýšenie, nebude proti.

Inflácia je tvrdohlavo vysoko

„Vývoj inflácie v eurozóne v auguste potvrdil, že ešte ani zďaleka nemáme vyhraté a inflácia je tvrdohlavo vysoko. Inflačné očakávania ostávajú príliš vysoko nad našim dvojpercentným cieľom,“ hovorí Kažimír.

Je potrebné podľa neho poznať aktualizovanú prognózu inflácie a rastu ekonomiky. Výhľad však ostáva veľmi neistý, najmä vzhľadom na nejasný budúci vývoj rastu miezd. „Z môjho pohľadu je preto potrebné urobiť ešte jeden krok,“ doplnil guvernér NBS. Jedna možnosť je dať si v septembri pauzu.

Zvýšenie o 25 bázických bodov

„A ak to bude potrebné, a ja si dnes myslím, že potrebné to bude, doručiť, dúfajme už finálne, zvýšenie o 25 bázických bodov neskôr v októbri alebo decembri,“ pokračoval Kažimír. Druhá možnosť, ktorá mu je bližšia, je doručiť zvýšenie o 25 bodov budúci týždeň. Považuje to za priamočiarejšie a efektívnejšie riešenie.

„Trhy dostanú jasnú odpoveď, kedy príde záver sprísňovania a my sa následne môžeme naplno sústrediť na monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti našich krokov. Uvidíme, čo prinesie budúci týždeň, ale ak prinesie zvýšenie sadzieb, určite nebudem namietať,“ dodal Kažimír.