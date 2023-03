Tržby v maloobchode sa v januári zvýšili len minimálne, Slovákov brzdila v nakupovaní inflácia

Tržby v maloobchode sa v januári medziročne zvýšili len o 0,1 %. Podielovo najvýznamnejšia zložka maloobchodu, hyper a supermarkety, začali rok reálnym medziročným poklesom tržieb.

Nominálna hodnota ich tržieb síce medziročne podľa Štatistického úradu SR vzrástla, no v stálych cenách sa ich hodnota zredukovala vplyvom rekordnej inflácie o 6 %.

Podobne na tom boli aj hobymarkety, či predajne nábytku a spotrebnej elektroniky, ktoré v stálych cenách klesli o 10,7 %.

Čo podporilo rast?

Celé odvetvie sa dostalo do nevýrazného plusu najmä vplyvom 45-percentného rastu tržieb predajní pohonných látok.

No na tento výsledok podľa úradu významne vplývalo rozšírenie počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023, a to preklasifikovaním ich hlavnej činnosti do maloobchodu.

Rast podporilo aj zvýšenie tržieb o tretinu v predaji s počítačmi a komunikačnou technikou a o viac ako 3 % aj v predajniach s obuvou, textilom, drogériou a tiež v zásielkovom predaji.

Novoročný pokles bol miernejší

V rámci ostatných zložiek obchodu tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov v januári dosiahli medziročný rast o 20,6 %. Vo veľkoobchode sa zvýšili v bežných cenách o 6,8 %.

Tržby v ubytovaní vzrástli o 85,1 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 42,7 %. Na vysoké rasty v stálych cenách vplývala nízka porovnávacia základňa, na ktorú vplývala ešte pandémia a prijaté opatrenia.

„Tržby slovenských obchodníkov v úvode roka v súlade s predpokladmi klesli. Novoročný povianočný pokles bol však miernejší, ako sme očakávali a tržby naďalej naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva relatívne odolná i napriek masívnemu poklesu reálnej mzdy a zhoršenej spotrebiteľskej dôvere domácnosti,“ skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Spotreba narazí na limity

Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude podľa neho narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie.

Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti a odznení vianočného efektu, kedy je vyššia motivácia siahať na úspory, analytici UniCredit Bank očakávajú ďalšie utlmovanie spotreby.