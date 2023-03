Reálne mzdy vlani prepadli najprudšie za posledných 22 rokov, tempu inflácie nedokázalo odolať žiadne odvetvie

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vlani 1 304 eur. Je to o 7,7 % vyššia hodnota ako v roku 2021. Tempo jej rastu medziročne zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Reálna priemerná mzda však klesla o 4,5 %.

Naposledy Štatistický úrad SR zaznamenal pokles reálnej mzdy bezprostredne po finančnej kríze, teda v rokoch 2011 a 2012.

Nárast zárobkov nepokryl infláciu

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli podľa úradu vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Tempu inflácie však nedokázalo odolať žiadne. Reálne mzdy sa za celý vlaňajšok najviac znížili pracujúcim v zdravotníctve a sociálnej pomoci, a to o 9,1 %, tiež v odvetví vzdelávania o 7,2 %.

Naopak, najmenej medziročne poklesli reálne mzdy v umení, zábave a rekreácii 0,4 % a tiež v stavebníctve o 1 %. Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, evidoval rast miezd o 6,5 % na 1 373 eur, reálne však mzdy klesli o 5,6 %.

Aj vlani bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji, a to so sumou 1 599 eur. Vo všetkých ôsmich krajoch priemerný hrubý zárobok medziročne vzrástol a prvýkrát sa na celoročnej úrovni dostal nad 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.

Vyššiu mzdu ako 1 200 eur má viac krajov

Súčasne mzdu vyššiu ako 1 200 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až štyri kraje, pred rokom to bol len región okolo hlavného mesta, na konci roka 2022 aj Trnavský, Trenčiansky a Košický kraj. Regiónom s najnižšou priemernou mzdou, teda 1 011 eur, stále zostáva Prešovský kraj. Reálne mzdy klesli najmenej v Banskobystrickom, a to o 3,3 %. Najviac to bolo v Prešovskom kraji o 6,2 %.

Za štvrtý kvartál priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca vzrástla medziročne o 6,5 % na 1 418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako na konci roka 2021.

Spotrebiteľské ceny sa však zvyšovali výrazne rýchlejším tempom a tak sa reálna mzda na Slovensku medziročne v poslednom kvartáli vlaňajška prepadla o 7,6 %, čo bolo najviac od druhého štvrťroka 2000. Vtedy predstavoval pokles 8,4 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti tretiemu štvrťroku 2022 vzrástla o 0,5 %.