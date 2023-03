Rodinná rezerva by mala byť až do výšky šiestich mesačných platov, odborník odporúča aj jej pravidelné dopĺňanie

Výdavky spojené s rodinnou lyžovačkou, výletmi alebo so zabezpečením programu pre deti počas jarných prázdnin bývajú podľa odborníkov porovnateľné s veľkou letnou dovolenkou. Nie raz tomu podľa nich padne za obeť časť rodinnej železnej rezervy, ktorú je potrebné potom dopĺňať.

Ako povedal Martin Škarba z Partners Group SK, ideálne je mať rezervu na neočakávané výdavky až do výšky šiestich mesačných platov alebo aspoň výdavkov.

„Nikdy neviete, kedy vám vypovie službu chladnička, mraznička, bude potrebné dať auto do opravy alebo sa vyskytne iný výdavok. Keď z rezervy niečo miniete, mali by ste si ju postupne došetriť. V opačnom prípade idete do rizika, že si na bežné výdavky budete musieť požičať, čo je najhoršie riešenie,“ upozorňuje Škarba. Zároveň odporúča chýbajúce zdroje do rezervy hneď doplniť.

Dobré je podľa odborníka začať s analýzou výdavkov. Príjmy nie vždy totiž dokážeme ovplyvniť, no výdavky áno. „Prax nám ukazuje, že rodina pri bežnej spotrebe a rozumnom plánovaní výdavkov môže ušetriť aj 200 eur mesačne,“ hovorí Škarba.